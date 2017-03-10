Novartis’ten MS’lilere özel mobil uygulama: MS Takip

İstanbul, 10 Mart () – Novartis, MS’lilerin genel sağlık durumlarını ve hastalık belirtilerini daha kolay takip etmelerini sağlayan MS Takip mobil uygulama geliştirdi.

Novartis’ten yapılan açıklamada, bir merkezi sinir sistemi hastalığı olan MS, bağışıklık sisteminin normal işleyişinin bozulması sonucu beyin ve omurilikteki sinir hücrelerinin hasarlanması ile meydana geliyor. MS belirtilerinin şiddeti, süresi ve uzun dönemdeki seyri hastadan hastaya değişebiliyor. Bazı hastalar atak olarak ifade edilen klinik kötüleşme dönemlerini daha sık yaşayabilirken bazı hastalar tanı sonrası uzun bir süreyi tamamen ataksız geçirebiliyor. Yaşanılan bir belirtinin atak mı olduğu yoksa MS’in doğal seyri neticesinde mi geliştiğinin tespit edilmesi hastanın sağlık durumunun çok iyi takip edilmesi ile mümkün oluyor. Novartis’in globalde geliştirdiği SymTrac uygulamasının Türkçe versiyonu olan MS Takip bu ihtiyaca cevap vererek MS’lilere hastalıklarını kolayca takip etme imkanı sunuyor. Novartis’in Nörobilim İş Birimi Direktörü Berrak Yücel, MS Takip mobil uygulamasını Türkiye’deki yaklaşık 40 bin MS’linin kullanımına sunduklarını ve çok sayıda insanı ilgilendiren MS hastalığıyla ilgili toplumu bilinçlendirmek ve doğru bilgilendirmek için çeşitli projeler yürüttüklerini belirtti. Yücel, “Türkiye MS Derneği ve İzmir MS Derneği işbirliği ile hayata geçen web tabanlı bir bilinçlendirme platformu olan ‘Yol ArkadaşıMSın’ aracılığıyla bugüne kadar geniş kitlelere ulaşmayı başardık. Şimdi de MS Takip ile MS’lilerin hayatını kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Düzenli takip, yaşam tarzı, pozitif yaklaşım ve sağlık uzmanları ile işbirliği, MS’te hastalığın seyrini olumlu etkiliyor. Bu çerçevede MS Takip™ uygulamasının pozitif bir katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi. MS Takip nasıl çalışıyor? iOS ve Android tabanlı mobil cihazlara ücretsiz olarak indirilebilen MS Takip uygulamasına kişi kendini tanımlayarak giriş yapabiliyor. Günlük, ilaç ve randevu hatırlatma, egzersiz programı, alerji bölümleri bulunan uygulamada kişi “Bugün MS’iniz nasıldı?” sorusuna verdiği iyi, orta, kötü yanıtına göre hasta belirti takip ekranına yönlendiriliyor. Bu bölümde hasta Konsantrasyon, Hafıza, Duygudurum, Egzersiz, Enerji ve Uyku başlıklarında 0-kötü, 10-iyi arasında puan vererek sağlık durumunu kayıt ediyor. Kayıtlı veriler istenilen zaman diliminde raporlanabiliyor. Böylece düzenli kontroller sırasında hekime hastalığın seyri hakkında bilgi sahibi olacağı veri sağlanıyor. Uygulama kapsamında girilen tüm veriler, gizli bir şekilde sadece kullanıcının telefonunda saklanırken, uygulamayı kullanan kişi paylaşmak istemediği sürece hiç kimse bu verilere ulaşamıyor. İlaç ve randevu hatırlatmaları ile tedavinin aksamadan devam ettirilmesini sağlayan MS Takip, detaylı bir de egzersiz programı sunuyor. İngiltere’nin MS ile ilgili önde gelen yardım kuruluşu MS Trust’ın uzman bir nöro-fizyoterapist eşliğinde geliştirdiği egzersiz programı hareketlerin nasıl yapılacağını görsel olarak anlatırken programın nasıl tamamlanacağı konusunda rehberlik ediyor. Her bir egzersizin ne sıklıkta yapıldığı da uygulama içinden takip edilebiliyor. Eylül ayında hayata geçen uygulama, 6 ayda yaklaşık dört bin kişi tarafından indirilerek kullanılmaya başlandı.