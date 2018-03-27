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Novartis ortaklık hisselerini GSK’ya 13 milyar dolara satıyor

Novartis, GlaxoSmithKline (GSK) ile kurduğu tüketici sağlığı ortak şirketindeki yüzde 36.5 hissesinin tamamını İngiliz rakibine 13 milyar dolara satacağını duyurdu.

Novartis ortaklık hisselerini GSK’ya 13 milyar dolara satıyor

Novartis, GlaxoSmithKline (GSK) ile kurduğu tüketici sağlığı ortak şirketindeki yüzde 36.5 hissesinin tamamını İngiliz rakibine 13 milyar dolara satacağını duyurdu.

Financial Times’da yer alan habere göre, İsviçreli ilaç üreticisinin yeni CEO’su Vas Narasimhan, yaptığı açıklamada şirketin kendi ana faaliyet alanlarına odaklanacağını vurgulayarak şunları söyledi:

"GSK ile kurduğumuz tüketici sağlığı joint venture şirketimiz iyi bir performans gösterse de, şu anda Novartis’in ana faaliyet alanında olmayan bir varlığı elden çıkartması için doğru bir zaman. Bu dijitalin ve verinin gücüyle lider bir ilaç şirketi inşa etmeye devam ettiğimiz bir dönemde, bizim ana faaliyetimize sermaye aktarma yetkinliğimizi güçlendirecek, hissedar getirilerini destekleyecek ve şirketin kendi stratejisine uygun alımlar için değer yaratacak."

Daha önce ilaç geliştirmenin başında olan Narasimhan Şubat ayında İsviçre merkezli ilaç üreticisinin CEO koltuğuna gelmişti.

Novartis daha önce de performansı iyi olmayan Alcon göz bakım birimini spin off ile ayıracağını açıklamış, 25 milyar dolardan fazla değeri olduğu öngörülen Alcon’un spin off’u 2019’a ertelenmişti.

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