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Novak: Petrol piyasaları “kara kuğular”dan etkilendi

 Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, petrol piyasalarını, "kara kuğu" diye nitelendirilen, tamamen "beklenmedik, öngörülemeyecek" ve piyasalarda karışıklığa neden olabilecek olayların etkilediğini söyledi. Rusya Enerji Haftası’nda...

EKONOMİ 02.10.2019, 14:45
Novak: Petrol piyasaları “kara kuğular”dan etkilendi
 Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, petrol piyasalarını, "kara kuğu" diye nitelendirilen, tamamen "beklenmedik, öngörülemeyecek" ve piyasalarda karışıklığa neden olabilecek olayların etkilediğini söyledi.
Rusya Enerji Haftası’nda konuşan Novak, "60 dolar dolayında sabitlenen petrol fiyatlarına tanık olsak da, piyasada istikrar göremiyoruz. Çevremizde 'kara kuğular'ın yüzdüğünü görüyoruz ve bu kara kuğular piyasalarda kilit etkilere sahip. Bu olayların etkilerini asgari düzeye indirmenin yollarını aramamız gerekiyor” dedi.

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