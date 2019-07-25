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Norwegian Air Bitcoin ile ödeme seçeneği sunacak

Deniz Kılınç / İstanbul, 25 Temmuz () – Avrupa’nın önde gelen havayolu şirketlerinden Norwegian Air, uçak bileti satın alımlarından müşterilerine Bitcoin ile ödeme seçeneği sunacak. Norveç merkezli Dagens Næringsliv’de yer alan haberde,...

Norwegian Air Bitcoin ile ödeme seçeneği sunacak

Deniz Kılınç / İstanbul, 25 Temmuz () – Avrupa’nın önde gelen havayolu şirketlerinden Norwegian Air, uçak bileti satın alımlarından müşterilerine Bitcoin ile ödeme seçeneği sunacak.
Norveç merkezli Dagens Næringsliv’de yer alan haberde, uygulamanın ilk aşamasında Bitcoin ile ödeme yapma seçeneğinin yalnızca Norveç bölgesinde yaşayan müşterilere sunulacağı belirtilirken, havayolunun Bitcoin’in yanında başka dijital para birimlerini de kabul edeceği vurgulandı.
Bunun yanında Norweigan Air’in, Norwegian Block Exchange (NBX) ismiyle kendi kripto para birimleri borsasını da piyasaya süreceği ve söz konusu uygulamayı Ağustos’ta Norveç’teki yatırımcılara sunduktan sonra gelecek aylarda komşu ülkelerde de kullanıma açacağı öne sürüldü. 
Havayolunun ayrıca müşterilerin söz konusu borsada işlem yaparken puan kazanabilecekleri bir ödül programı oluşturduğuna ve bu puanların bazı ayrıcalıklar ile uçak biletlerinde indirim için kullanılabileceğini belirten NBX Direktörü Stig A. Kjos-Mathisen, şunları söyledi:
“NBX müşterileri, borsada yaptıkları işlemler ve NBX ödeme sistemi üzerinden yapılan ödemelerle nakit para yerine kullanılabilecek puanlar kazanabilecek.”

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