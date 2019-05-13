Norveç Oslo Borsası için yapılan iki teklifi de onayladı

Deniz Kılınç / İstanbul, 13 Mayıs () – Norveç Maliye Bakanlığı, Euronext N.V ve Nasdaq Inc’nin, Oslo Menkul Kıymetler Borsası için yaptığı teklifleri onayladı.

The Financial Times’da yer alan habere göre bakanlık ayrıca, nicel sahiplik kısıtlamaları yapılmayacağını duyururken, bakanlığın hisselerin minimum üçte ikisi olmak üzere bir alt sınır belirleyeceği haberlerini de yalanladı.

Açıklamada, İskandinavya'nın tek bağımsız borsası olan Oslo Menkul Kıymetler Borsası için yaklaşık beş aydır çeşitli teklifler yapan Euronext ve Nasdaq’a, hisselerin yüzde 51’ini satın almak için altı aylık bir süre tanındığı belirtildi. Hissedarlarının anlaşma üzerinde Perşembe günü yapacağı oylama öncesi, Euronext’in borsa hisselerinin çoğunluğunu satın alma fırsatı olduğuna dikkat çekildi.

Borsa hisseleri için iki tarafa da hisse başına nakit 158 Norveç kronu (16,07 euro) teklifi yapılırken, söz konusu hisselerin toplamda 700 milyon euroya eşdeğer olduğu belirtildi.

Söz konusu anlaşma kapsamında medyada daha önce yer alan haberlerde Euronext hissedar oylarının yüzde 53’üne, Nasdaq da oyların yüzde 35’ine ve yönetim kurulunun rızasına sahip olduğunu duyurmuştu.