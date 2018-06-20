Norveç ABD çelik ve alüminyum vergileri için DTÖ’ye başvurdu

Deniz Kılınç / İstanbul, 20 Haziran () – Norveç, ABD’nin alüminyum ve çelik ürünleri ithalatına getirdiği gümrük vergisi konusuna ilişkin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) arabuluculuk hizmetine başvurdu.

Norveç başvurusunda, ABD’nin çelik ithalatına yüzde 25 ve alüminyum ithalatına yüzde 10 olmak üzere uygulamaya koyduğu ek gümrük vergilerinin, DTÖ Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) ve Koruma Anlaşması’nın koşullarıyla örtüşmediğini iddia etti.