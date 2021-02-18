Normalleşme başlıyor; Mart ayı fuarlar ile yoğun geçecek

2021 yılı için hazırlıklarına ara vermeden devam eden Türk fuarcılık sektörü, Mart ayından itibaren hızlanacak. Tüyap Fuarcılık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Stratejik Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Ünal Öztop, Mart ayından itibaren 2021 fuar takvimini uygulamaya başlayacaklarını söyledi. Öztop, “Dünya ticaretinin merkezi, Asya’dan Türkiye’ye kayıyor. Pandemi, Türk ihraç ürünlerinin farklı coğrafyalardaki farklı alıcılara tanıtılmasında avantaj sağladı. Bu nedenle fuarlar, Türk ihracatının artırılmasına kilit rol oynamaya devam edecek” dedi.

Kısıtlamalar ve ertelemeler dolayısıyla planladığı fuarların yüzde 80’ini gerçekleştiremeyen Türk fuarcılık sektörü, 2021 yılında kayıplarını hızla telafi etmeyi planlıyor. 2021 yılında 387 fuar gerçekleştirmeyi planlayan sektörün, Mart ayından itibaren hareketlenmesi bekleniyor. Türk fuarcılık sektörünün en köklü firması Tüyap da Mart ayından itibaren 2021 yılı fuar takvimini uygulamaya başlayacak. Tüyap Fuarcılık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Stratejik Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Ünal Öztop, Mart ayında Karavan, Oyuncak ve Kırtasiye Fuarları ile yeni yıla başlayacaklarını, sonrasında ise hız kesmeden yapı ve mobilya sektörlerindeki fuarlara ev sahipliği yapacaklarını söyledi. Mart ve Nisan aylarında 75’in üzerinde ülkeden alıcıyı sektör firmaları ile buluşturmayı planladıklarını belirten Öztop, fuarlarla Tüyap’ın güvenli ticarete katkı sunmaya devam edeceğini de iletti. 2021 yılında yurt içinde 70’e yakın fuar gerçekleştirmeyi planladıklarını belirten Öztop, ayrıca düzenledikleri milli katılımlar ile de Türk firmalarını yeni ihracat pazarlarıyla buluşturmayı hedeflediklerini açıkladı.

“Türkiye’nin ve fuarların rolü artacak”

Dünyada fuarcılık sektörünün hacmi 325 milyar doları buluyor. Türkiye’nin dünya fuarcılık sektöründeki payı yüzde 1.2 olurken, 266 firmanın faaliyet gösterdiği sektör, 3.5 milyar dolarlık bir iş hacmine ulaştı. 2020 yılında Türkiye’de ve dünyada sektör yüzde 80’e yakın bir iş kaybına uğradı ama bu yıl kayıpların büyük oranda telafi edilmesi bekleniyor.

2020’nın son çeyreğinden itibaren fuarcılık sektöründe özellikle Uzakdoğu’dan başlayan bir toparlanmanın olduğunu, bu toparlanmadan Türkiye’nin de payını aldığını söyleyen Öztop, şu değerlendirmelerle bulundu:

“Bölgesindeki 11-12 trilyon dolarlık iş hacmi ve çevresinde yaşayan 1,5 milyarlık nüfusla Türkiye’nin gelecekte ekonomik rolü daha da artacak. Zira insanların iş yapmaya ihtiyacı var. Dünya ticaretinin merkezi, bölgemiz için Asya’dan Türkiye’ye kayıyor. Çin’in yaşadığı pandemi krizinden sonra, kaliteli ve ekonomik Türk ürünleri, lojistik avantajı daha fazla alıcının dikkatini çekmeye başladı. Bu yüzden pandemi, Türk ihraç ürünlerinin farklı coğrafyalardaki farklı alıcılara tanıtılmasında avantaj sağladı. 2021’den itibaren bu trendin daha artacağına inanıyorum. Bu nedenle fuarlar, Türk ihraç ürünlerinin ve hizmetlerinin tanıtımında kilit rol oynamaya ve ihracatın artırılmasına katkı sunmaya devam edecek en önemli platformlar olacak.”

“Fuarcılıkta dijitalleşmede öncü olduk”

Pandemi nedeniyle fuarcılık sektörünün büyük bir değişim ve dönüşüm geçirdiğini, kendilerinin de bu dönüşüme ayak uydurduklarını söyleyen Öztop, fuarcılıkta dijitalleşmenin kaçınılmaz olduğunu belirtti. Tüyap Fuarcılık Grubu olarak geçen yıl fiziki fuarların kapalı olduğu Mart-Eylül döneminde dijitalleşme çalışmalarına ağırlık verdiklerini vurgulayan Öztop, yeni dönemde kişisel nedenler ya da seyahat engelleri nedeniyle fuarlara gelemeyen alıcılarla, katılımları online ortamda buluşturacak birçok uygulamayı hayata geçireceklerini söyledi. Öztop, bu uygulamalarla ilgili şu bilgileri verdi:

“Seyahat kısıtlamaları nedeniyle gelemeyen veya kişisel tercihlerinden dolayı fuarda fiziki olarak bulunamayan uluslararası katılımcılarımıza yönelik uzaktan katılım paketleri, dijitalde kendilerini temsil edebilecekleri yan çözümlerle uluslararası katılımcılarımızı fuarlarımıza dahil etmeye devam ediyoruz. Pandemi döneminde uluslararası ziyaretçiler konusunda sayısal olarak azalma gördük ama gerçekleştirdiğimiz fuarlar bize şunu gösterdi ki sayıda azalma olsa bile nitelikte bir kayıp yaşamadık. Çok ciddi alım yapmak isteyen ziyaretçiler fuarlarımıza geldiler. Bu da gelen insan sayısının neredeyse iki katı bir ticaret hacminin yakalanmasını sağladı.”

MyTüyap ile hibrit fuarlar büyüyor

Pandemi döneminde hibrit fuarlara da öncülük yapan Tüyap, MyTüyap uygulaması üzerinden hibrit fuarlarını gerçekleştiriyor. Fiziki fuarlara yeni bir boyut kazandıracak uygulamalar gerçekleştirdiklerini söyleyen Zeynep Ünal Öztop, şunları ekledi:

“Hibrit fuarlarımızı MyTüyap dijital platformumuz üzerinden gerçekleştiriyoruz. Bu platforma, Connect adı verilen yeni bir özellik daha ekledik. Amaç fuara katılmak isteyip de gelemeyen alıcıları, katılımcılarımız ile akıllı eşleştirme sistemi içinde bir araya getirmek. Hibrit fuarcılığın öncüsü olan, ödüllü MyTüyap platformumuza, dijital ürün ve uygulamalarımıza yatırım yapmaya devam edeceğiz. Geliştirdiğimiz uygulama ve hizmetlerle paydaşlarımızın bu pandemi döneminde ticaretlerini yıl boyunca kesintisiz ve aktif bir şekilde sürdürmelerine katkı sağlayacağız.”

“Sorumluluğumuzun bilincindeyiz”

Tüyap Fuarcılık Grubu, pandemiyle birlikte ‘ticaret için önce sağlık’ mottosuyla hareket ediyor. Türk Standartları Enstitüsü’nün COVID-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programı şartlarını yerine getirerek TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi almaya hak kazanan ilk ve tek fuarcılık şirketi olan Tüyap, 2021’de de tedbirlerden taviz vermeyecek. Zeynep Ünal Öztop, “ Fuarlarımıza artık HES kodu ile katılımcı ve ziyaretçi kabul ediyoruz. Maske ve sosyal mesafe bizim de olmazsa olmaz kuralımız. Ayrıca hijyen uygulamaları, ateş ölçümü, sosyal mesafeye uygun ortak alanlar, havalandırma sistemlerindeki iyileştirmeler gibi Sağlık Bakanlığı’nın yönergelerine uygun bir şekilde fuarımızı tasarladık. TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi almaya hak kazanan ilk ve tek fuarcılık şirketi olmanın sorumluluğuyla hareket etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.