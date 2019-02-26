Nobobox ICO değerlendirmesi için Kaspersky Lab’e başvurdu

İstanbul, 26 Şubat () – Liechtenstein merkezli Nobobox, sermaye oluşumu için piyasaya sürmeye hazırlandığını ICO (Initial Coin Offering – Kripto Para Birimi İlk Halka Arzı) öncesi yazılan akıllı sözleşmenin güvenli ve raporda belirtilene uygun olduğundan emin olmak amacıyla Kaspersky Lab’e başvurdu.

Nobobox’ın 10 Şubat tarihinde Nobotoken ismiyle piyasaya sürdüğü kripto para biriminin ICO kampanyasına başlamadan önce yatırımcılara ek bir güvence vermek için, yazılan akıllı sözleşmenin güvenli olduğundan emin olmak amacıyla Kaspersky Lab’de bir değerlendirmeden geçmesini talep etti.

Değerlendirmede Kaspersky Lab uzmanları, akıllı sözleşmeyi sık görülen açıkların yanı sıra Yeniden Giriş, Zaman Damgası Güvenilirliği ve İşlem Sırası Güvenilirliği gibi daha spesifik açıklar için inceledi. Yapılan güvenlik analizinde, akıllı sözleşmenin iyi düzenlendiği ve bilinen güvenlik önlemlerini aldığı görüldü.

Araştırma ekibi ayrıca söz konusu ICO’nun kurallarını anlatan raporu da akıllı sözleşmenin işlevleriyle çelişip çelişmediğini görmek için incelerken, kod içinde düşük seviyede kritik olan bazı çelişkiler olduğu saptandı.

Nobobox AG Akıllı Sözleşme için yapılan test hakkında konuşan Nobobox CEO’su Danny Krauspenhaar, şu yorumu yaptı:

“Değerlendirme için yüksek güvenlik standartlarına büyük önem veren Kaspersky Lab’ı tercih ettik. Bunun yatırımcılarımıza güven vereceğine inanıyoruz. Nobobox bu yönde ilk adımları attı. Bu amaçla Liechtenstein’da bir sermaye şirketi kurduk ve özellikle ICO için ERC20 standartlarına uygun bir akıllı sözleşme geliştirdik.

“Yaptığımız çalışmalar bunlarla sınırlı kalmadı. Bağımsız uzmanlar tarafından kontrol edilen akıllı sözleşmenin en iyi güvenliği sunduğuna karar verildi. Birlikte yaptığımız başarılı çalışma için teşekkür ederim. Kaspersky Lab’ı diğerlerine de tavsiye ederim. Ayrıca, başarılı bir bağımsız değerlendirme ile başarılı bir ICO’nun temelini attığımızı düşünüyorum.”

Kaspersky Lab Gelişme Merkezi Doğrulama Bölümü Lideri Vitaly Mzokov da söz konusu inceleme ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Kaspersky Lab olarak kripto para güvenliği alanında yıllara dayanan tecrübemizi artırmaya devam ediyoruz. Merkeleon için yaptığımız siber güvenlik değerlendirmesi de bu tecrübelerimiz arasında yer alıyor. Nobobox ile ilk ticari akıllı sözleşme değerlendirmemizi tamamladığımız için mutluyuz. Yatırımcılar, yeterli siber güvenlik önlemleri almayan ve iş mantığında tutarlılık olmayan şirketlerin başlattığı ICO’larda kripto para satın almayı riskli buluyor. Bu değerlendirmeyi talep eden Nobobox, pazarda adil bir oyuncu olacağını kanıtlamaya istekli olduğunu gösteriyor.”