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Nobel ödüllü ekonomist Shiller’den "ekonomik kriz" uyarısı

Hilal Sarı / İstanbul, 26 Mart () – Nobel ödüllü ekonomist Robert Shiller, ticaret savaşı endişeleri sebebiyle bir “ekonomik kriz” olabileceği uyarısı yaptı. CNBC’de yer alan habere göre Shiller iş dünyasının ABD-Çin arasındaki...

Nobel ödüllü ekonomist Shiller’den "ekonomik kriz" uyarısı

Hilal Sarı / İstanbul, 26 Mart () – Nobel ödüllü ekonomist Robert Shiller, ticaret savaşı endişeleri sebebiyle bir “ekonomik kriz” olabileceği uyarısı yaptı.

CNBC’de yer alan habere göre Shiller iş dünyasının ABD-Çin arasındaki ticaret savaşı gerilimi arttıkça “bekle ve gör” yaklaşımı izleyeceğini, ve resesyona neden olanın tam da bu “bekle ve gör” yaklaşımı olduğunu söyledi.

Çin Kalkınma Forumu’nda konuşan Shiller “Bu sadece kaos. eğer insanlar ticaret savaşının gerçekleşeceğini düşünürse kalkınma yavaşlayacak” dedi.

Shiller, ABD Başkanı Donald Trump’ı eleştirdi ve ABD’nin dümeninde olan “şovmenin” şan ve şöhretten keyif aldığını ve başkan koltuğuna kesinlikle uygun davranmadığını söyledi ve şu açıklamayı yaptı:

“Bunun en ani sonucu ekonomik kriz olacak çünkü şirketler uzun vadeli planlar üzerine inşa edilir. Yetenekli iş gücü ve bir iş yapış şekilleri var. İthalata darbe vurulduğunda tüm bunları tekrar gözlemlememiz gerekecek.

Çin de ABD’nin 60 milyar dolarlık gümrük vergisi planı karşılığında 3 milyar dolar değerinde 128 ABD menşeli ürüne misilleme gümrük vergisi getirebileceğini açıkladı.

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