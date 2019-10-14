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Nobel Ekonomi Ödülü bu yıl üç kişiye verildi (2)
İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi (Royal Swedish Academy of Sciences) Nobel Ekonomi Ödülü’nün Abhijit Banerjee, Esther Duflo ve Michael Kremer’e verildiğini açıkladı. Akademi’den yapılan açıklamada kazananların “küresel yoksullukla...
EKONOMİ 14.10.2019, 13:39
İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi (Royal Swedish Academy of Sciences) Nobel Ekonomi Ödülü’nün Abhijit Banerjee, Esther Duflo ve Michael Kremer’e verildiğini açıkladı.
Akademi’den yapılan açıklamada kazananların “küresel yoksullukla mücadeledeki deneysel yaklaşımları” sebebiyle ödüle layık görüldükleri belirtilirken, yoksulluğa yönelik problemlerin önlenmesi konusunda söz konusu yaklaşımın, durumdan etkilenen kişiler için etkili çözümler üretmek amacıyla “dikkatlice oluşturulmuş deneylerden” oluştuğu vurgulandı. Banerjee, Duflo ve Kremer’in oluşturduğu deneysel yöntemler, ekonomideki en yenilikçi gelişmeler olarak görülüyor.
Bunun yanında Esther Duflo, ilk kez 1969 yılında verilmeye başlanan Nobel Ekonomi Ödülü’nü kazanan ikinci kadın oldu.
Akademi’den yapılan açıklamada kazananların “küresel yoksullukla mücadeledeki deneysel yaklaşımları” sebebiyle ödüle layık görüldükleri belirtilirken, yoksulluğa yönelik problemlerin önlenmesi konusunda söz konusu yaklaşımın, durumdan etkilenen kişiler için etkili çözümler üretmek amacıyla “dikkatlice oluşturulmuş deneylerden” oluştuğu vurgulandı. Banerjee, Duflo ve Kremer’in oluşturduğu deneysel yöntemler, ekonomideki en yenilikçi gelişmeler olarak görülüyor.
Bunun yanında Esther Duflo, ilk kez 1969 yılında verilmeye başlanan Nobel Ekonomi Ödülü’nü kazanan ikinci kadın oldu.
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