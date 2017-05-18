Nişantaşı Üniversitesi öğretim görevlisi Kutay Gözgör: Piyasaları 'Trump' korkusu sardı

TRUMP’IN ekonomiye yönelik söylediği vaatleri yerine getiremeyeceği endişesinin piyasaları olumsuz etkilediğini söyleyen Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Görevlisi Kutay Gözgör, Trump’ın aynı zamanda yeni bir politik risk süreciyle karşı karşıya olduğunu ve başta gram altın olmak üzere güvenli varlıkların ön plana çıkabileceğini belirtti.

Trump’ın Rusya’yla ilgili önemli bağlantılarının yer aldığı soruşturmanın derinleşmesi ve FBI başkanı James Comey’i görevden almasının yankıları devam ettiğini belirten Gözgör konuşmasına şöyle devam etti:

"Trump’ın başta ticaret anlaşmaları ve göçmenlik yasasıyla ilgili söylediği vaatler yargıçlar tarafından anayasaya aykırı olması nedeniyle iptal edilmişti. Yeni bir politik risk ile karşı karşıya kalan Trump’ın ekonomiye yönelik söylediği vaatlerinde yerine getireceğine artık soru işaretleriyle bakılmaya başlandı. Trump’ın, ABD ekonomisini desteklemek için uygulayacağı mali politikalarının detaylarının henüz daha netleşmemesi ve vergi indirimine yönelik söylemlerinin belirsizliği piyasaları endişelendiriyor. Trump’ın görevden alınma ihtimallerinin bile piyasalarda konuşulmaya başlaması başta hisseler olmak üzere riskli varlıklardan kaçışı gündeme getirdi. Piyasalarda endişelerin ne boyutta olduğunu gösteren ve korku endeksi olan bilenen VİX endeksi hızlı bir yükselişle 16 seviyelerine yaklaştı. Bu gelişmelerin etkisiyle dolar endeksi 2016 yılının kasım ayından bu yana en düşük seviyesi olan 97,30 yakınlarına geriledi. ABD borsalarında ise kayıplar dün yüzde 2 seviyesine yaklaşırken,piyasanın riskli olarak algıladığı gelişmekte olan ülke para birimlerinde de satışlar dikkat çekti. Riskli varlıklarda satış sürecinin devam etmesi halinde Bİst 100 endeksi de 94500 – 94000 bölgesini test edebilir. ABD 10 yıllık tahvil faiz oranlarında yeniden yüzde 2,20 seviyelerine geriledi."

"FED’İN POLİTİKALARINI ETKİLEYEBİLİR"

"Trump önderliğinde ABD’de yeni bir politik risk sürecinin fiyatlamaya başlaması halinde piyasalarda güvenli varlık olarak adlandırabileceğimiz ürünlerin ön plana çıkmasına neden olabilir" diyen Gözgör, "Bu ürünlerin başında altın geliyor. Altın fiyatları ons bazında dün yüzde 2’ye yakın yükseliş yaşadı. Gram altın fiyatları da hızlı yükselişle 140 seviyelerinden 145 bölgesine ulaştı. ABD’de ki politik risk sürecinin derinleşmesi piyasalarda dengeleri değiştirecek nitelikte olabilir. Aynı zamanda bu gelişmeler Amerika Merkez Bankasının (FED) Haziran ayında faiz yükseltme ihtimalinin azalmasına neden olabilir. Tüm bu gelişmelerin güvenli varlıklara olumlu yansımasını bekleyebiliriz. Bu yüzden başta gram altın olmak üzere tahvil, Japon Yeni gibi ürünler ön plana çıkabilir" ifadelerinde bulundu.

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