Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İYİ Parti'nin iletişim sorumlusuna FETÖ'den gözaltı
İYİ Parti'nin iletişim sorumlusuna FETÖ'den...
PİYASALAR - MB müdahalesine karşın dolar rekora yakın
MB müdahalesine karşın dolar rekora...
Akşener, İnce görüşmesini iptal etti, Bağcılar’a gidiyor
Akşener programını iptal etti Bağcılar’a...
Şok Marketler’nin hisseleri halka arz ediliyor
Şok Marketler’nin hisseleri halka arz...

Nisan’da en çok kazandıran altın, en çok kaybettiren BIST100

İstanbul, 9 Mayıs () – Finansal yatırım araçları arasında, Nisan ayında en yüksek reel getiriyi yüzde 3.20 ile altın kazandırırken, Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) ise yüzde 6.75 ile en çok kaybettiren yatırım aracı oldu. Türkiye İstatistik...

Nisan’da en çok kazandıran altın, en çok kaybettiren BIST100

İstanbul, 9 Mayıs () – Finansal yatırım araçları arasında, Nisan ayında en yüksek reel getiriyi yüzde 3.20 ile altın kazandırırken, Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) ise yüzde 6.75 ile en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, en yüksek aylık reel getiri tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 3.20 ile altında gerçekleşti. Altın, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde de yatırımcısına yüzde 2.47 kazandırdı.
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından dolar yüzde 1.75, euro yüzde 1.32 kazandırırken, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 2.62 ve BİST 100 endeksi yüzde 7.42 kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde dolar yüzde 2.48, Euro 2.04 kazandırırken, DİBS yüzde 1.92, mevduat faizi (brüt) yüzde 0.90 ve BİST 100 endeksi yüzde 6.75 kaybettirdi.
Euro, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1.35, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 4.60 ile en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11.28, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 8.43 ile en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
Altı aylık değerlendirmeye göre euro; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3.36, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7.92 ile en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9.46, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5.47 ile en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
Yıllık bazda en çok kazandıran euro
Yıllık değerlendirmede ise en yüksek reel getiri euroda gerçekleşti. Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde euro; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9.57, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 15.03 ile yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağladı. Diğer taraftan DİBS Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10.07, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5.59 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu. (Grafik) 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314