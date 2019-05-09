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Nisan’da en çok dolar kazandırdı, BİST100 kaybettirdi

İstanbul, 9 Mayıs  () – Finansal yatırım araçları arasında, Nisan ayında en yüksek getiriyi yüzde 3.65 ile dolar kazandırırken, BİST100 yüzde 6.34 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu. Böylece, dolar aylık, üç...

Nisan’da en çok dolar kazandırdı, BİST100 kaybettirdi

İstanbul, 9 Mayıs  () – Finansal yatırım araçları arasında, Nisan ayında en yüksek getiriyi yüzde 3.65 ile dolar kazandırırken, BİST100 yüzde 6.34 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu. Böylece, dolar aylık, üç aylık ve yıllık bazda en çok kazandıran yatırım aracı olurken, altı aylık değerlendirmede birinciliği Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) aldı.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları Nisan ayı verilerine göre;
"En yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 2.35, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 3.65 ile dolarda gerçekleşti.
“Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından euro yüzde 1.73 ve külçe altın yüzde 0.94 kazandırırken; mevduat faizi (brüt) yüzde 1.46, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 6.75 ve BIST 100 endeksi yüzde 7.52 kaybettirdi. 
“TÜFE ile indirgendiğinde euro yüzde 3.02, külçe altın yüzde 2.22 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0.21 kazandırırken; DİBS yüzde 5.57 ve BIST 100 endeksi yüzde 6.34 kaybettirdi.
“Dolar üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2.36, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 4.16 ile en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6.4, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 4.75 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
“Altı aylık değerlendirmeye göre DİBS; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12.04, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 18.59 ile en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3.88, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5.61 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
“Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde dolar; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8.91, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 18.59 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. Diğer taraftan, BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 33.35, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 27.42 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.” (Grafik)

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