Nisanda 114 bin 446 konut satıldı

İstanbul, 24 Mayıs () - Türkiye genelinde konut satışları 2017 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.6 oranında artarak 114 bin 446’ya ulaştı. Nisan ayında ipotekli konut satışları da 2016 Nisan ayına göre yüzde 29.6 artarak 43 bin 334 oldu.

TÜİK’in Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği istatistiklere göre Nisan ayında satılan 144 bin 446 konutun yüzde 17.5’ini oluşturan 20 bin 66’sı İstanbul’da, yüzde 11.7’sini oluşturan 13 bin 364’ü Ankara’da ve yüzde 6.3’ünü oluşturan 7 bin 170’ini İzmir’de satıldı. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 4 konut ile Hakkari, 8 konut ile Ardahan ve 18 konut ile Şırnak oldu.

Nisan ayında 43 bin 334 ipotekli konut satıldı

Türkiye genelinde ipotekli (mortgage) konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29.6 oranında artış göstererek 43 bin 334’e yükseldi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 37.9 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 8 bin 546 konut satışı ve yüzde 19.7 ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 87.5 ile Ardahan oldu.

Diğer satış türleri sonucunda 71 bin 112 konut el değiştirdi

Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.5 oranında azalarak 71 bin 112 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 11 bin 520 konut satışı ve yüzde 16.2 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 57.4 oldu. Ankara 8 bin 47 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 4 bin 149 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 1 konut ile Ardahan oldu.

Konut satışlarında 51 bin 988 konut ilk defa satıldı

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10.8 artarak 51 bin 988 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 45.4’e ulaştı. İlk satışlarda İstanbul 9 bin 380 konut satışı ve yüzde 18 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul’u 5 bin 206 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 872 konut satışı ile İzmir izledi.

İkinci el konut satışlarında 62 458 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.1 artış göstererek 62 bin 458 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 10 bin 686 konut satışı ve yüzde 17.1 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 53.3 oldu. Ankara 8 bin 158 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 4 bin 298 konut satışı ile İzmir izledi.

Yabancılara 2017 yılı Nisan ayında bin 624 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.7 artarak bin 624 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Nisan 2017’de ilk sırayı 571 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 385 konut satışı ile Antalya, 109 konut satışı ile Bursa, 97 konut satışı ile Trabzon, 69 konut satışı ile Yalova ve 65 konut satışı ile Ankara izledi.

Nisan ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 245 konut satın aldı. Irak’ı sırasıyla, 185 konut ile Suudi Arabistan, 169 konut ile Kuveyt, 99 konut ile Rusya Federasyonu ve 81 konut ile Afganistan izledi.

