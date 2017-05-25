Nisan ayında 664 yatırım teşvik belgesi verildi

Ekonomi Bakanlığı, Nisan ayında 234’ü enerji sektörüne olmak üzere toplam 664 yatırım teşvik belgesi verdi.



Ekonomi Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yayımlanan yatırım teşvik belgeleri listesine göre Nisan ayında 664 yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Yatırımların gerçekleşmesi halinde 21 bir 497 kişiye iş imkanı sağlanacağı belirtilen belgelerde projelerin sabit yatırım tutarları toplamı da 12 milyar 243 milyon 74 bin lira olduğu belirtildi.



Teşvik belgelerinin 234 belge ile en çok enerji sektörüne verildiği dikkat çekerken imalat sektörüne 227 belge, tarım sektöründe 13, madencilik sektöründe 14, hizmet sektöründe 176 firmaya çeşitli vergi istisnaları tanıyan yatırım teşvik belgeleri verildi.

Ekonomi Bakanlığı tebliğinde Nisan ayında 40 yatırım teşvik belgesinin de iptal edildiği kaydedildi. İptal edilen belgelerin sabit yatırım tutarının 240 milyon 232 bin lira olduğu ve bin 260 kişinin istihdamını öngördüğü belirlendi.

