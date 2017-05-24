Nisan ayında 114 bin konut satıldı

İSTANBUL, () SUR Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z.Altan Elmas, TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde konut satışlarının 2017 Nisan ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,6 oranında artarak 114.446 olduğunu belirtti. Elmas öte yandan 2017’nin ilk dört ayı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,5 büyüyerek 440 bin 226 olarak gerçekleştiğini açıklayarak şunları söyledi:

"Nisan ayı rakamlarındaki artışta Şubat, Mart aylarında gerçekleşen kampanyanın da olumlu etkisi oldu. Oluşan olumlu hava Nisan ayı satışlarına dapozitif yansıdı. Verilere baktığımız zaman ilk kez satılan konut sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,8 artarak 51.988 olurken, ikinci el konut satışları da geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 artış göstererek 62.458 oldu. Dolayısıyla Nisan ayı satışlarındaki artışın büyük ölçüde birinci el satışlardan kaynakladığını söylemek mümkün. Yabancıya konut satışı geçen yıla oranla yüzde 2,7 artarak 1.624 oldu. Hükümetimizin teşvikleri sonuç vermeye başladı ve ilk kez yabancıya satış geçen yıla göre artış gösterdi. Yabancıya satışta İstanbul ve Antalya ilk sıralarda yer aldı. Önümüzdeki aylarda geliştireceğimiz projeler ve yapacağımız pazarlama faaliyetleriyle birlikte yabancıya satışın daha fazla artacağını düşünüyoruz."

"BİR ÖNCEKİ YILIN NİSAN AYINA GÖRE YÜZDE 29,6 ARTIŞ OLDU"

2017 yılı sonunda gayrimenkul sektöründe satışların yine bir rekora imza artacağını düşündüğünü söyleyen Z. Altan Elmas, "Hükümetimiz sene başından bu yana sektörü rahatlatacak uygulamaları sırasıyla devreye aldı. Referandum sonrası ise hükümetimizden beklentimiz sektörün finansal derinliğinin arttırılması yönündedir. Banka kredileri ile ilerleyen sektörümüzde gayrimenkul sertifikası gibi farklı enstrümanlar etkin bir şekilde devreye alınmalı. Ayrıca banka kredilerinin de yıl sonuna kadar aylık 0,90 seviyesinde kalması gerektiğini düşünüyoruz. İpotekli satışlarda bir önceki yılın Nisan ayına göre yüzde 29,6’lık bir artış söz konusu. Bu da konut kredi faiz oranlarının sektör üzerinde ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Net konut artışı ipotekli konut satışlarından kaynaklanıyor" dedi.

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