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Nikkei Asian Review: Google bu yıl düşük fiyatlı akıllı telefon modelini piyasaya sürecek

Deniz Kılınç / İstanbul, 13 Şubat () – ABD merkezli Google’ın, Google çevrimiçi ekosistemine daha fazla kullanıcının girmesini sağlamak adına öncekilere göre daha ucuz bir akıllı cep telefonu modeli piyasaya süreceği öne sürüldü. Nikkei...

Nikkei Asian Review: Google bu yıl düşük fiyatlı akıllı telefon modelini piyasaya sürecek

Deniz Kılınç / İstanbul, 13 Şubat () – ABD merkezli Google’ın, Google çevrimiçi ekosistemine daha fazla kullanıcının girmesini sağlamak adına öncekilere göre daha ucuz bir akıllı cep telefonu modeli piyasaya süreceği öne sürüldü.
Nikkei Asian Review’da yer alan habere göre, yeni modelin 749 dolardan satılan Apple’ın iPhone XR modelinden çok daha düşük bir fiyata satılacağı ve söz konusu yeni Google telefonunun 150 dolardan satılabileceği ileri sürüldü.
Google’ın daha ucuz bir akıllı telefon modelini piyasaya sürmesindeki asıl hedefin, gelişmekte olan pazarlardaki kullanıcıları kendi operasyon sistemi ve diğer yazılımları kullanmaya teşvik etmek olduğu belirtildi. Akıllı telefonların yanında Google’ın ayrıca Google Home ürünleri kapsamında akıllı ev hoparlörü, web kamerası ve aksesuarlar piyasaya süreceği söylendi. Gelişmelere ek olarak, yıl içinde yüksek kalite bir Pixel akıllı telefonu modelinin de satışa çıkarılabileceği vurgulandı.
Google stokları açılış öncesinde New York Borsası’nda yüzde 0.41 yükseldi.

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