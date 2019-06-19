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Nikkei: Apple üretiminin yüzde 30’unu Çin’den taşımayı düşünüyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 19 Haziran () – ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, Çin’deki üretiminin yüzde 15 ila 30’unu Çin’den Güneydoğu Asya’ya taşımayı değerlendiriyor. Nikkei Asian Review’un “konuyla ilgili bilgisi olan kaynaklara”...

Nikkei: Apple üretiminin yüzde 30’unu Çin’den taşımayı düşünüyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 19 Haziran () – ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, Çin’deki üretiminin yüzde 15 ila 30’unu Çin’den Güneydoğu Asya’ya taşımayı değerlendiriyor.
Nikkei Asian Review’un “konuyla ilgili bilgisi olan kaynaklara” dayandırdığı haberine göre tedarik zincirinde büyük değişiklikler yapmayı planlayan şirket, tedarikçilerinden üretim kapasitelerinin taşınma maliyetlerini analiz etmelerini talep etti.
Söz konusu kaynaklardan biri, Apple’ın ABD ve Pekin arasındaki ticari gerilimin sonucu ne olursa olsun, üretimini Çin’den taşımayı değerlendirdiğini doğrulayarak, “300 milyar dolarlık ek gümrük vergileri uygulansın ya da uygulanmasın, Apple üretimini dağıtma konusunda farklı bir yaklaşım izliyor” dedi.
Gelişmelerin ardından Apple hisseleri açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.16 yükseldi.

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