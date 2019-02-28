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Nihat Özdemir: İGA'da yeni bir ortaklık gündemi yok

Gökhan Artan / İstanbul, 28 Şubat ()-İstanbul Havalimanı'nın konsorsiyomunda yer alan Limak'ın Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, İstanbul Havalimanı konsorsiyumuna yeni bir ortak alınıp alınmayacağı ile ilgili, " Gündem de öyle...

Nihat Özdemir: İGA'da yeni bir ortaklık gündemi yok

Gökhan Artan / İstanbul, 28 Şubat ()-İstanbul Havalimanı'nın konsorsiyomunda yer alan Limak'ın Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, İstanbul Havalimanı konsorsiyumuna yeni bir ortak alınıp alınmayacağı ile ilgili, " Gündem de öyle bir durum yok, İGA'da yeni bir ortaklık gündemimizde yok" dedi. "İstanbul Havalimanı'nın finansman kredisi ile ilgili geri ödemeleri başladı mı?" şeklindeki bir soruya Özdemir, "Daha var zamanı.Açıldıktan sonra geri ödemeler başlayacak.Her hangi bir sorun yok, aynı şekilde devam ediyor.Alınan kredilerin faizleri ödeniyor.Havalimanı açıldıktan sonra geri ödemeler başlayacak " şeklinde cevap verdi. Havalimanı için 1 milyar Euro'luk ek finansman sağlandığını ve bu finansmanın kullanıldığını dile getiren Özdemir, "Onu  zaten şu anda kullanıyoruz.Şu anda havalimanımızın finansmana şu anda ihtiyacı yoktur" dedi.

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