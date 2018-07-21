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Niğde'de patates ekimi geçen yıla göre azaldı

TÜRKİYE'nin en büyük patates üretim alanlarının bulunduğu Niğde'de geçen yıllarda patates para etmeyince, çiftçilerin bir bölümü fasulyeye yöneldi. Niğde merkezde, geçen yıl 220 bin dekar alana ekimi yapılan patatesin bu yıl 170...

Niğde'de patates ekimi geçen yıla göre azaldı
TÜRKİYE'nin en büyük patates üretim alanlarının bulunduğu Niğde'de geçen yıllarda patates para etmeyince, çiftçilerin bir bölümü fasulyeye yöneldi. Niğde merkezde, geçen yıl 220 bin dekar alana ekimi yapılan patatesin bu yıl 170 bin dekara düştüğü bildirildi.
​Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, Niğde merkezde bu yıl 3 bin 415 çiftçinin 170 bin dekar alanda patates ekimi yaptığını ve yaklaşık 600 bin ton rekolte beklenildiğini söyledi. Kenar, "Geçen yıl Niğde merkezde 220 bin dekar alanda patates ekimi yapılmıştı. Bu yıl ise patates ekim alanları geçen yıla göre 50 bin dekar azalmış olup yaklaşık 170 bin dekar alana düştü. Geçen yıl 770 bin ton patates rekoltesi elde edilirken bu yıl ise 600 bin ton rekolte bekliyoruz. Ekim alanları ve rekolte, sadece Niğde merkeze aittir. Bunların içerisinde ilçelerimiz dahil değildir" dedi.
REKOLTE DÜŞECEK
Patates ekiminin azaldığı gibi rekoltede de düşme yaşanacağını belirten Kenar şöyle devam etti:
"Patateste geçtiğimiz yıllarda patatesin para etmemesi üzerine Niğde merkezde çiftçiler, patates yerine fasulye ekimine yöneldi. Şu anda Altunhisar ilçemizde yazlık turfanda patates sökümlerimiz devam ediyor. Ağustos ayının 15'inden sonra da Niğde merkezde yazlık turfanda patates sökümleri başlar. Şu an itibariyle Altunhisar ilçemizde birinci sınıf patates 1 lira 50 kuruş ile 2 TL arasında satılırken, ikinci sınıf patates ise 80 kuruş ile 1 lira arasında satılmaktadır. Bu yıl yazlık patatesin para etmesiyle turfanda patates ekimi yapan çiftçilerimiz rahat bir nefes aldı. İnşallah kışlık patateslerimizde para eder de çiftçilerimiz ve patates üreticilerimiz bu yıl biraz rahatlar" dedi.

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