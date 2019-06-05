Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Genç öğretmen adayı neden canına kıydı
Genç öğretmen adayı neden canına...
Sudan ordusunun göstericilere müdahalesinde ölü sayısı 60’a çıktı
Sudan'da vahşet: 60 ölü
Refüje çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
Refüje çarpan otomobildeki 2 kişi...
Bayram tatilinin 4 günlük kaza bilançosu: 42 ölü, 311 yaralı
Bayram tatilinin kaza bilançosu: 42...

Niğde'de 100 bin melez patates tohumu hedefi

Ali KADI/NİĞDE, () - NİĞDE Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, bu yıl 100 bin melez patates tohumu elde etmeyi hedeflediklerini belirterek, yemeklik çeşitlerin yanında yüksek verimli sanayilik çeşit geliştirme çalışmalarına...

Niğde'de 100 bin melez patates tohumu hedefi

Ali KADI/NİĞDE, () - NİĞDE Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, bu yıl 100 bin melez patates tohumu elde etmeyi hedeflediklerini belirterek, yemeklik çeşitlerin yanında yüksek verimli sanayilik çeşit geliştirme çalışmalarına daha fazla ağırlık vereceklerini söyledi. 
Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ndeki ıslah projelerinin en önemli aşamalarından olan melezleme çalışmalarına, bu yıl da kurulan özel seralarda başlandı. Her yıl birçok patates çeşidi, melezleme programına alınarak, binlerce melez tohumu elde ediliyor. Bu melez tohumlardan yeni çeşidin elde edilmesine kadar uzun ve zahmetli süreç geçiyor. Enstitü Müdürü Uğur Pırlak, "Enstitümüzde, üreticilerimizin benimsediği verim unsurları ile bazı kalite özelliklerinin ön plana çıktığı patates çeşitleri melezleme programlarına alınmaktadır. Melezleme programına giren bu çeşitlerin dikimleri özel kontrollü seralarda yapılarak çeşitler arasında itinalı bir şekilde melezlemeler gerçekleştirilmektedir. Enstitümüz yaptığı melezleme ve seleksiyon çalışmaları neticesinde yüksek verimli, yemeklik ve sanayilik çeşit geliştirme çalışmaları yürütmektedir. Diğer taraftan enstitü bünyesinde faaliyet gösteren Islah ve Genetik Laboratuvarı'nda ıslah süresini önemli ölçüde kısaltan moleküler düzeyde çalışmalar yapılmaktadır. Moleküler markörler kullanılarak yapılan çalışmalar sayesinde Enstitümüzde patateste görülen önemli hastalıklara dayanıklı çeşitler de geliştirilmektedir" dedi.
Bu yıl yemeklik çeşitlerin yanında yüksek verimli sanayilik çeşit geliştirme çalışmalarına daha fazla ağırlık verdiklerini belirten Pırlak, "Özellikle sanayilik çeşit geliştirmek için parmak patates ve cipslik çeşitleri melezleme programına aldık. Enstitümüz 2007- 2018 yıllarında ülkemiz açısından bir rekor olan toplam 864 bin adet melez patates tohumu elde edilmiş ve 'Patates Genetik Tabanı' oluşturulmuştur. Patates ıslah çalışmalarının sürekliliğini sağlayacak altyapı kurularak yılda en az 2 adet çeşit tescile sunulacak şekilde Islah çalışmaları devam etmektedir. Enstitümüz, 2015 yılında ilk yerli patates çeşitlerini tescil ettirmeye başlamış ve toplamda 10 adet yerli patates çeşidini ülke tarımına kazandırmıştır" diye konuştu. 

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328