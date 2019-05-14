Nielsen: FMCG sektörü iyi yaşam ve sağlık eğilimiyle büyüyor

İstanbul, 14 Mayıs () – ABD merkezli araştırma şirketi Nielsen’in son raporu, Hızlı Tüketim Ürünleri (FMCG) sektöründe belirleyici etkenin iyi yaşam ve sağlık eğilimi olduğunu ortaya koydu.

Nielsen’in Küresel Sürdürülebilirlik Raporu’nun sonuçlarını açıklayan Nielsen Türkiye Genel Müdürü Didem Şekerel Erdoğan, FMCG tüketicisinin ürün tercihinde bulunurken dikkat ettiği çok sayıda kriter olduğunu söyledi. “Başarı, bu sonsuz seçenek arasından tüketicilere doğru olanları önermekte yatıyor” diyen Şekerel Erdoğan, seçeneklerde sağlık ve iyi yaşam eğilimiyle, değişen ekonomik koşulların yol açtığı tüketici davranışlarının öne çıktığını belirtti. Erdoğan, “Raporumuz, 2018 sonu itibarıyla sağlık ve iyi yaşam trendinin tüm dünyada ulaştığı çarpıcı boyutu gözler önüne seriyor” dedi.

Küresel tüketicinin sağlık algısında artık sadece “benim için sağlıklı” seçeneğinin yer almadığını, bununla birlikte “dünya için sağlıklı” seçeneğinin de yer aldığının altını çizen Şekerel Erdoğan “Büyüme fırsatı tam da bu iki unsurun kesiştiği bölgede, yani ‘hem benim için hem de dünya için sağlıklı’ kısmında yer alıyor” dedi ve özellikle organik, tamamen doğal, GDO’suz ve katkısız/koruyucusuz niteliklerini taşıyan ürünlerin bu kesişim noktasında yer alarak büyüme için fırsat yarattığını belirtti.

Rapor sonuçlarında, Türkiye’de tüketicilerin yüzde 70’inin iyi yaşamın “sağlık veya sağlıklı olmak hali” olduğunu söylerken, bunu “huzur” ve “mutluluk” takip etti. Son iki yılda proteinli süt, beyaz çay, kuru yemiş bar, kefir ve kuru meyve gibi sağlıkla yakından ilişkilendirilen kategorilerde, gıda ortalamasının çok üzerinde hacim büyümesi görüldüğü belirtilen raporda ayrıca en çok tasarrufa gidilen kategorilerin giyim, dışarıda yemek ve kişisel bakım-kozmetik grupları olduğunu öne çıkıyor. (Fotoğraflı)