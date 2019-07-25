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New York Times’da yanlış bilgilendirmeyle mücadelede blockchain temelli çözüm

Deniz Kılınç / İstanbul, 25 Temmuz () – New York Times, medyadaki yanlış bilgilendirme sorunuyla mücadele etmek için blockchain temelli bir platform piyasaya sürdü.  Technology Review’da yer alan habere göre IBM’in tasarladığı blockchain...

New York Times’da yanlış bilgilendirmeyle mücadelede blockchain temelli çözüm

Deniz Kılınç / İstanbul, 25 Temmuz () – New York Times, medyadaki yanlış bilgilendirme sorunuyla mücadele etmek için blockchain temelli bir platform piyasaya sürdü. 
Technology Review’da yer alan habere göre IBM’in tasarladığı blockchain platformu, ilk aşamada fotoğrafların gerçek olup-olmadığını belirlemek için kullanılacak. 
CoinDesk, Mart ayında New York Times’in “gazeteciler için blockchain temelli kavram kanıtlama” platformu oluşturacak kişiler aradığını duyurmuş, ancak, daha sonra söz konusu iş ilanını kaldırmıştı. 
New York Times’da yayınlanan bir blog postunda The News Provenance Project ismi verilen platformun Direktörü Sasha Koren, blockchain yoluyla “okuyuculara bir fotoğrafın kaynağını, yayınlandıktan sonra düzenlenmiş olup olmaması fark etmeksizin gösterebileceklerini” belirtti. 

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