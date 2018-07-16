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New York Fed: Genel İş Durumu Temmuz’da kötüleşti

Hilal Sarı / İstanbul, 16 Temmuz () – ABD’de New York Merkez Bankası (Fed) tarafından yapılan Empire State İmalat Anketi sonuçlarına göre Genel İş Durumu Endeksi Temmuz’da 2.0 puan düşüşle 22.6’ya geriledi. Haziran’da sekiz ayın...

New York Fed: Genel İş Durumu Temmuz’da kötüleşti

Hilal Sarı / İstanbul, 16 Temmuz () – ABD’de New York Merkez Bankası (Fed) tarafından yapılan Empire State İmalat Anketi sonuçlarına göre Genel İş Durumu Endeksi Temmuz’da 2.0 puan düşüşle 22.6’ya geriledi.

Haziran’da sekiz ayın en yüksek düzeyine ulaşan Genel İş Durumu Endeksi verilerine göre, katılımcıların neredeyse yüzde 40’ı geçen aya göre koşulların iyileştiğini söylerken, yüzde 17’si koşulların kötüleştiğini söyledi.

Gelecek iş durumu endeksi ise sekiz puan düşüşle 31.1’e geriledi.

New York Fed’den yapılan açıklamada genel iş durumu endeksindeki iki puan düşüşe rağmen, 22.6 düzeyinin halen güçlü büyümenin devam ettiğini gösterdiği vurgulandı.

New York Fed Empire State İmalat Anketi sonuçlarının yayınlandığı açıklamada şu bilgiler verildi;

Yeni siparişler endeksi üç puan düşüşle 18.2’ye geriledi, Sevkiyat endeksi dokuz puan düşüşle 14.6’ya geriledi – bu veriler yeni sipariş ve büyümelerin hız kestiğine işaret etti. Teslimat süreleri uzamaya devam ederken, stoklar da marjinal oranda düştü İstihdam piyasası göstergeleri sektördeki büyümenin devam ettiğini gösterdi Ödenen fiyatlar endeksi on puan düşüşle 42.7’ye gerilerken, açıklamada bunun hala yüksek bir fiyat düzeyi olduğu ve ara girdi mal fiyatlarından kaynaklanan yukarı yönlü fiyat baskılarının devam ettiği belirtildi. Kazanılan fiyat endeksi ise hafif artışla 22.2’ye yükseldi. Yerine getirilmemiş siparişler hafif düzeldi.   Çalışan sayısı endeksi Haziran’da yılın en yüksek düzeyine ulaştıktan sonra iki puan düşüşle Temmuz’da 17.2’ye geriledi. Çalışma haftası endeksi altı puan düşüşle 5.6’ye geriledi – bu da çalışılan saat süresinin daha ılımlı arttığına işaret etti. Planlanmış sermaye harcamaları endeksi on puan düşüşle 17.1’e geriledi. Teknoloji harcamaları endeksi ise 9.4’e geriledi. Planlanmış sermaye harcamaları ve teknoloji harcamaları neredeyse bir yılın en düşük düzeyine gerilemiş oldu.

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