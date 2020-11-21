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Nevzat Kaya: Aston Martin DB5 Junior Türkiye’ye Geliyor!

Aston Martin ve The Little Car Company, markanın en ikonik otomobilinin elektrikli bir versiyonu olan Aston Martin DB5 Junior için bir arada… 

EKONOMİ 21.11.2020, 18:26 Murat Aydın
Nevzat Kaya: Aston Martin DB5 Junior Türkiye’ye Geliyor!

Aston Martin ve The Little Car Company, markanın en ikonik otomobilinin elektrikli bir versiyonu olan Aston Martin DB5 Junior için bir arada… Aston Martin Türkiye Distribütörü D&D Motorlu Araçlar Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kaya, bu tarz modellerin Türkiye’ye geliş hikayesini anlattı.

Nevzat Kaya, açıklamasında: “DB5 Junior ve DB5 Vantage Junior olmak üzere yalnızca iki versiyonu bulunan modellerin orijinal DB5 ile aynı sayıda yani 1059 adet üretileceği açıklandı. Aston Martin DB5 Junior, farklı nesillerin sürüş keyfini paylaşmasına izin veren bir tasarıma sahip, bir yetişkin ve bir çocuğun yan yana kolayca barınmasına olanak sağlıyor” dedi.

Markanın bu ikonik otomobili, üç entegre seçilebilir sürüş moduna sahip. Aston Martin DB5 Junior’ın 60’ların orijinal otomobilinde görülen tasarım detayları sayesinde özgünlüğünü kaybetmemesi de dikkat çekici.

The Little Car Company’nin CEO’su Ben Hedley, Aston Martin DB5 Junior iş birliği için “Büyük onur duyuyoruz” dedi: “Bu projede Aston Martin ile ortak olmak, bir nesilden diğerine aktarılacak bir tarih parçası yaratma fırsatını elde etmek bir onur. Biz ve Aston Martin ekibinin geliştirdiklerinden son derece gurur duyuyoruz. Bu ikonik arabayı yeni nesil ve Aston Martin hayranları için yeni bir şekilde erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyoruz.”

Nevzat Kaya: “Aston Martin Valhalla’yı da Ön Sipariş İle Türkiye’ye Getirdik”

Aston Martin DB5 Junior otomobillerin üretiminin 2021’de gerçekleşeceği açıklandı. Peki ya Türkiye? Aston Martin Türkiye Distribütörü, D&D Motorlu Araçlar Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kaya ise bu tip özel projelerde müşterilerden alınan ön sipariş ile istenilen aracı Türkiye’ye getirdiklerini belirtiyor. Nevzat Kaya, geçen yıl Aston Martin Valhalla siparişini de böyle aldıklarını vurguluyor:

“Bu tip özel projelerde müşterilerimizden ön sipariş alınıp ilgili aracı veya ürünü Türkiye’ye getirebiliyoruz. Geçen yıl 1 adet Aston Martin Valhalla sipariş ettik. O da çok sınırlı sayıda ve sipariş üzerine üretilen bir model.”

Aston Martin Türkiye Distribütörü, D&D Motorlu Araçlar Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kaya, hangi şehirden gelirse gelsin ön siparişleri en kısa zamanda değerlendirdiklerini, yoğun talebin de en çok İstanbul’dan geldiğini ekliyor:

“Belirli bir şehir seçeneğimiz yok. Tüm şehirlerimizden sipariş edilebiliyor ancak bu tip durumlarda en yoğun talep, doğal olarak İstanbul’dan geliyor.”

#Aston Martin #Nevzat Kaya #Aston Martin DB5 Junior
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