NetWork ve Swarovski yılbaşı için buluştu

İSTANBUL, () - YILBAŞINA özel bir işbirliğine imza atan NetWork ve Swarovski firmaları ortak hazırladıkları ürünleri tüketicilerinin beğenisine sunuyor.

Gömlek, denim ve trikoların Swarovski taşların ışıltısıyla buluştuğu koleksiyonda

Elif Cığızoğlu’nun 5 bin 800 adet Swarovski kristali kullanarak tasarladığı haute-couture elbise de yer alıyor. NetWork’un İstinyePark mağazasında alıcısını bekleyen ve iki parçadan oluşan elbisenin tamamını kristaller kaplıyor.

Yılbaşı için farklı hediye seçenekleri oluşturan ve sınırlı sayıda üretilen ‘NetWork&Swarovski Özel Koleksiyonu’nun yanı sıra Swarovski markalı ürünler de seçili mağazalarda yerini aldı.

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