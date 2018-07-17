Netflix'in abone artışı beklentilerin 1 milyon gerisinde kaldı

İstanbul, 17 Temmuz () - Netflix, Haziran'da sona eren 3 aylık dönemde yeni abone sayısında artışın, 5.2 milyon ile, 6.2 milyon olan beklentilerin gerisinde kaldığını açıkladı.

Şirketin açıklamasına göre, ikinci çeyrekte ABD'de abone sayısı 670 bin, uluslararası abone sayısı 4.47 milyon arttı. Üçüncü çeyrekte ABD'de abone sayısının 650 bin, uluslararası abone sayısının 4.35 milyon artması bekleniyor.

İkinci çeyrekte Netflix'in gelirleri yüzde 40 artarak 3.91 milyar dolara ulaşsa da 3.94 milyar dolar olan beklentinin de gerisinde kaldı. Buna karşın, Netflix'in hisse başına karı 0.79 dolar olan beklentiyi aşarak 0.85 dolar düzeyeine ulaştı.