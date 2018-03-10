Netaş konsolide satış gelirleri 2017'de yüzde 16 büyüdü

İstanbul, 10 Mart () - Netaş’ın açıkladığı 2017 finansal sonuçlarına göre, şirketin konsolide satış gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 16 artarak 1.1 milyar liraya yükseldi.

Netaş, geçen yıla göre net kârını üç kata yakın bir büyümeyle 53.5 milyon liraya taşırken, uluslararası segment gelirleri yüzde 271 arttı.

Netaş'tan yapılan açıklamaya göre, şirketin Amortisman Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK) da yüzde 16 artarken, 2016 sonunda 91 milyon lira olan FAVÖK 2017 sonu itibarıyla 106 milyon liraya ulaştı. Netaş, 2017 yılı kurumsal segment cirosunu ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 35 artarak 351.3 milyon liraya çıkardı.

Netaş CEO’su Müjdat Altay, “Kuruluşumuzdan bu yana yerli teknolojiye sahip katma değeri yüksek ürünler geliştirmeye odaklandık. Bugün, 800’e yakın mühendisimizin görev yaptığı Ar-Ge merkezimizde geliştirdiğimiz yenilikçi ve yaratıcı çözümler sayesinde, Türkiye’deki telekom sektörü firmaları arasında en çok patent başvurusu yapan üçüncü şirket konumundayız. Yeni hissedarımız, 5G alanında dünya patent liderlerinden biri olan ZTE ile birlikte, başta 5G teknolojisinin gelişimine yerli katkı sağlama odaklı olmak üzere yeni nesil teknolojiler alanında ortak ArGe çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

2017 yılında 50’inci yılını kutlayan Netaş, Kasım ayında ZTE ile üç yeni yatırım kararı almıştı. Bu karara göre, ZTE’nin Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki tüm müşterilerinin teknik eğitimlerini sağlayacak olan ‘Netaş Akademi’nin kurulması planlanırken, kapsamı yine aynı bölge olmak üzere ZTE ürünlerine yönelik bakım-onarım hizmetlerini Netaş’ın sağlayacağı bir merkez de kurulacak. Bunun yanı sıra taraflar, demir yollarına özel kablosuz iletişim standardı olan GSM-R alanında Netaş ve ZTE’nin ortak Ar-Ge çalışmalarının yapılacağı ‘GSM-R Mükemmeliyet Merkezi’ de kurulacak.