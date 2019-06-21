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Net UYP açığı Nisan’da 332.8 milyar dolara geriledi

İstanbul, 21 Haziran () – Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan, net uluslararası yatırım pozisyonu (UYP) açığı, 2018 yıl sonundaki 366.5 milyar dolardan, Nisan sonunda 332.8...

Net UYP açığı Nisan’da 332.8 milyar dolara geriledi

İstanbul, 21 Haziran () – Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan, net uluslararası yatırım pozisyonu (UYP) açığı, 2018 yıl sonundaki 366.5 milyar dolardan, Nisan sonunda 332.8 milyar dolara geriledi.
Merkez Bankası'nın uluslararası yatırım pozisyonu verilerine göre, Türkiye’nin yurtdışı varlıkları, Nisan sonunda, 2018 yıl sonuna göre yüzde 4.0 artışla 238.3 milyar dolara yükselirken, yükümlülükleri ise yüzde 4.1 düşüşle 571.1 milyar dolara geriledi.

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