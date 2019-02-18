Nestlé Türkiye’nin yeni CEO’su Ansgar Bornemann oldu

İstanbul, 18 Şubat () – Fransa merkezli Nestlé’nin Ukrayna ve Moldova CEO’su olarak 2015 yılından bu yana görev yapan Ansgar Bornemann, 1 Mart itibariyle Nestlé Türkiye CEO’su olarak atandı.

Bornemann Nestlé Türkiye’nin yönetimini, dört yıldır söz konusu görevi yapan ve Şubat sonu itibariyle emekliye ayrılacak olan Felix Allemann’dan devralacak.

Bornemann, Nestlé’ye 2004 yılında Almanya’da Nestlé Schöller’in Pazarlama Başkanı olarak katıldı ve 2012 yılında Adriyatik Bölge Dondurma Biriminden Sorumlu Genel Müdür, 2013 yılında Adriyatik Bölge Müdürü, 2015 yılında Nestlé Ukrayna ve Moldova CEO’su olarak görevlendirildi. Nestlé bünyesine katılmadan önce hızlı tüketim ürünleri (FMCG) sektöründe aralarında Almanya, Avusturya, Fransa ve Arabistan’ın bulunduğu çeşitli ülke ve bölgelerde liderlik rollerinde bulundu. (Fotoğraflı)