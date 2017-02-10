Nektarinler çiçek açtı

MERSİN'in Erdemli İlçesi'nde, ağır kış şartlarına rağmen nektarin ağaçları çiçek açtı.İlçe merkezinde ziraat mühendisi Emre Şevk, serada yetiştirdiği nektarin ağaçlarının çiçek açmasının bu yıl kışın ağır geçmesi nedeniyle 10 gün geciktiğini söyledi. Yaklaşık 5 dönüm arazi üzerinde oluşturdukları serada 800 nektarin ağacının bulunduğunu belirten Şevk, diğer ürünlere göre masrafının az, kazancının ise daha fazla olduğunu anlattı. Ürünün erken hasat edilmesinden dolayı ise kazancının çok iyi olduğunu, erkenci ürün yetiştiriciliğini tüm çiftçilere tavsiye ettiğini ifade eden Şevk, "Nektarinin en büyük alıcısı başta İran ve Rusya olmak üzere Ortadoğu ülkeleridir. Ürün ilk çıktığında kilosunu 15 liradan satılabiliyor. Son 5 yıldır domatese alternatif olarak nektarin üretiyorum ve kazancı çok iyi. Domatese sürekli bakım gerekirken nektarine bir çiçek açma döneminde bakım yapılıyor. Kışın ağır gitmesine, çiçeklerin 10-12 gün geç açmasına rağmen seranın içerisi gelincik tarlasına döndü. Seranın içerisi mis gibi nektarin çiçeği kokuyor" dedi.Genelde nisan ayının ilk haftasında ürünü hasat etmeye başladıklarını kaydeden Şevk, "Ürün hasadını nisan ayı ortalarına doğru yapmayı umut ediyoruz. Çiçekler geç açsa da bu yıl hasadın da bol olacağını tahmin ediyoruz" diye konuştu.

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