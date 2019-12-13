Nazmi Durbakayım: 2020’nin sonunda konut fiyatları yüzde 45 artacak

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, inşaat sektörü için 2019’un muhasebe yılı olduğunu söyleyerek, konut almak için bugünün en doğru zaman olduğunu dile getirdi. Durbakayım, “Stoklar eriyor, maliyetlerimiz yüzde 70’e kadar yükseldi o yüzden 2020 sonuna doğru konut fiyatları yüzde 45 artacaktır” dedi.

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, inşaat sektörü için 2019 yılını değerlendirerek, 2020’ye yönelik beklenti ve hedeflerini anlattı.

“DAHA BÜYÜK FATURA ÖDEYEBİLİRDİK”

2019 yılının inşaat sektörü için muhasebe yılı olduğunu söyleyen Durbakayım, 2004’ten beri tempomuz çok yüksek, devamlı üretim ve satış var. 2019 belli başlı nedenlerden dolayı duraklama yılı oldu. Duraklama yılında bütün sektör oyuncuları muhasebesini yapmaya başladı. Biz 5-10 yıl aynı tempoyla üretmeye devam etseydik daha büyük bir fatura ödeyebilirdik” dedi.

“DÜZENLEMEYLE SEKTÖRE DİSİPLİN GELECEK”

2019 yılında yaşadıkları sorunları sıralayan Durbakayım, oyuncuların asıl işinin inşaat olmaması, sektöre girince kalmamaları bize çok büyük zarar verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yaptığı düzenlemeyle artık önüne gelen müteahhit olamayacak. Dolayısıyla sektöre disiplin gelecek. Ayrıca müteahhitlerin her yere konut yapmasıyla bugün stok dediğimiz fazla konut oluştu. Bunlar stok değil, doğru yapılmamış projelerdir, yine aynı düzenlemeyle bu sorun da disipline edilecek. Bunların hepsini 2019 yılında yaşadık” diye konuştu.

“2020’DEN UMUTLUYUZ”

2020 yılından çok umutlu olduklarını vurgulayan Durbakayım, “Çünkü bizim en büyük rakibimiz olan mevduat faizleri düştü. Döviz kurları yükselmiyor. Böyle olunca alıcılar gayrimenkule yönelecek. Daha doğru projeler yapacağız. Hiçbir taraf mağdur olmayacak. Şu anda konut stoğu ciddi anlamda azaldı. Konut fiyatlarına zam gelmedi, eski fiyatlardan satışlar oluyor. Yeni yapılan konutların fiyatı da yeni olacağı için eski konutlar daha rahat satılacaktır” ifadelerini kullandı.

“EV ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN”

Yeni yılda konut fiyatlarına artış beklediklerini vurgulayan Durbakayım, “Maliyetlerin yüzde 50 ile 70 oranında arttığı bir dönemde hala eski fiyatlarla konut alabiliyorsanız doğru zamandır. Konut fiyatlarında artış bekliyoruz. Çünkü yeni yapılan konutlarda eski fiyatlar geçerli olmayacak. Fiyat artışları yavaştan başladı, 2020’de artış devam edecek. 2020’nin sonunda ise bugünkü rakamlarına üzerine yüzde 45 civarında bir zam gelecektir. O yüzden ev almayı düşünen hiç düşünmeden bugün alsın. Hakikaten konuta ihtiyacı olanlar bu fırsatı kaçırmasın” diye konuştu.