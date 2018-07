NATO ZİRVESİ – Trump: Putin düşmanım da değil dostum da

Hilal Sarı / İstanbul, 12 Temmuz () – ABD Başkanı Donald Trump, NATO Zirvesi’nin ikinci gününde düzenlediği basın toplantısında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için, “Putin benim düşmanım değil, dostum da değil, yeterince tanımıyorum. Putin bir rakip. Putin Rusya’yı ben ABD’yi temsil ediyoruz. Bu dost-düşman meselesi değil. Düşmanım değil, belki bir gün dostum olur" dedi.

İran ile yapılan ve ABD’nin geri çekildiği nükleer anlaşma, Avrupa Birliği üyesi NATO müttefikleri, küresel savunma harcamaları ve Brexit konusunda açıklamalar yapan Trump şunları söyledi:

“Trump: Ben çok dengeli bir dâhiyim

“Rusya’nın Kırım'ı ihlalinden mutlu değilim

“Pazartesi Putin ile buluşuyorum. Suriye konusunda görüşeceğiz. Ukrayna hakkında konuşacağız. Konuştuklarımızı inkar edebilir bunu da söyleyeyim.

"ABD Kırım’ı tanıdı ama bu Barack Obama döneminde oldu"

“Buraya çok gelmeden önce Kırım’ın tanınmasına Barack Obama zaten tanımıştı, benden çok daha önce oldu bu. Kırım’a köprüler diktiler.

“Ben olsaydım izin vermezdim ve ABD tanımış oldu.

“Bundan sonra Kırım konusunda ne olacağını bilemem; ama, Kırım’ın ihlali konusunda mutlu değilim.

“Bana Putin’le görüşeceğim için teşekkür ettiler, bunun harika bir iş olduğunu söylediler. Ne olacağını göreceğiz. Rahat bir görüşme olacak.

“NATO Zirvesi oluyor, önümüzde Birleşik Krallık ve Putin görüşmesi var ve belki de Putin aralarında en kolay görüşme olacak.

"İran birgün beni arayacak"

“İran bize geçmişe göre çok daha saygılı davranıyor.

“Bir gün beni arıyacak ve 'Anlaşma yapalım mı' diyecekler, ama şu an ciddi acı çekiyorlar.

“NATO artık daha koordine ve daha birleşik bir durumda. Her zamankinden daha zengin. Çok daha üst düzeyde taahhütler yapıldı.

“Yüzde 2 sadece uzun vadeli bir hedefti şimdi bu bir taahhüt. Putin de bunu görecek.

“Harika bir iki gündü, sonunda herşey toparlandı. Bir ara zorlandık ama sonuçlar çok başarılı.

“Almanya için büyük saygım var. Benim babam Almanya’lı. Annem de babam da Avrupalı. AB bize adil davranmasa da ebeveynlerim AB’den geliyorlar.

“Ben pazarlık yapmıyorum, sadece ABD için adalet istiyorum.

“NATO bize yardım ettiğinden çok daha fazla Avrupa’ya yardım ediyor.

“Şimdi NATO’nun Avrupa müttefikleri de savunma harcamalarını artıdı.

“33 milyar dolar daha fazla savunma harcaması aldık ve NATO Genel Sekreteri de bana hak veriyor.

“Diğer başkanlar gelip gittiler ve hiçbirşey yapmadılar.

“NATO’nun yüzde 90’ını ABD ödüyordu.

“O odadaki herkes savunma harcamalarını artırmayı ve daha hızlı artırmayı kabul etti.

“Ben ofise gelmeden önce rakamlar düşüyordu, ben geldim ve şu anda harcamalar roket hızında artıyor.

“Boru hattından çok endişeliyim. Bunu da belirttim.

“Kanada, Almanya ve AB’nin savunma harcamalarını birkaç yılda GSYH’nin yüzde 2’sine çıkartacaklarına eminim.

“Paranın düzgün harcanacağını taahhüt ediyoruz. Burada çok zengin ülke var ama evet aralarında kamu

“ABD dünyanın en iyi jetleri, füzeleri, silahlarına sahip. Başkan olduğumdan beri şunu öğrendim ki, bizim ekipmanlarımız hepsinden çok daha iyi.

“Kuzey Kore’de füze testi ve araştırma olmuyor artık nükleer ile ilgili. Patlama duyulmuş ve bir araştıma merkezini patlatmışlar. Üç rehinemizi geri aldık. Sınırda artık o gürültü yok.

Birleşik Krallık göçmenlik konusunda benimle aynı fikirde

“Bence beni Birleşik Krallık’ta seviyorlar. Göçmenlik konusunda benimle aynı fikirdeler.

“Guiseppe İtalya’da güçlü göçmenlik politikaları sayesinde kazandı.

“AB’ye çok dikkatli olmaları gerektiğini söyledim göçmenlik konusunda.

“Brexit hakkında çok okuyorum ve gelinen nokta biraz farklı gibi. Bu konuda bir mesajım yok, İskoçya’da birsürü yerim var, Pazartesi toplantısına kadar orada olacağım.

“Annem İskoçya’da doğmuş; harika bir çevrem var.

“Brexit konusunda yorum yapmak bana düşmez.

“Birçok şey kalp kırıyor. Brexit Brexit’tir. İnsanlar oy verdi ayrılmak için o yüzden de bu olacak. Belki biraz farklı bir yol izleniyor.

“Evet gösteriler olacak. Her zaman olur. Ama bence Birleşik Krallık’ta, İrlanda’da – orada da ve her yerde arazilerim var – insanlar göçmen konusunda endişeli.

“Sonuç şu olacak, dünyanın hiçbir yerinde nükleer silah olmayacak, savaş olmayacak, hastalıklar

“Afganistan Başkanı ile de görüşeceğim ve evet bence de çok uzun sürdü Afganistan.

“Gürcistan’ın şansı var ama bence şu an değil.

“Avrupa ve ABD için güvenlik riski olarak görüyor musunuz diye sordunuz. Ben risk olmalarını istemiyorum o yüzden de NATO var.

“Elimdeki kartların birçoğu kötüydü ama her bir kartı iyi bir şekilde çevirmeye çalışıyorum, elimizi güçlendiriyorum.

“Çin; trilyon dolar değer yarattık. Rusya ile iyi geçinmek de iyi olacaktır.

“Irak hükümeti seçimlerden iki ay sonra bile hala kurulmadı evet, neler olacağını göreceğiz. Seçimi kazanan kişilerle konuşuyorum. Hiçbir zaman savaşı istemedim bölgede ama miras aldım bir önceki yönetimden.

“Heryerde sorunları çözmek ve barış getirmek istiyoruz.

“İstihbaratta gördüğüm şeyleri görseniz, Afrika’da da felaket şeyler oluyor. Dünyanın her yerinde barış istiyorum, bir numaralı hedefim bu.

“Umarım tüm o iyi silahlarımızı hiçbir zaman kullanmak zorunda kalmayız.

Irak’taki peşmergeler ile ilgili soru sorulduğunda ise Trump, “Kürtler inanılmaz insanlar, sıcak ve akıllı müttefikler. Harika insanlar olduklarını düşünüyorum” dedi.