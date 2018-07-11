NATO ZİRVESİ – Stoltenberg: Trump ile kahvaltı ettik, hesabı ABD ödedi

Hilal Sarı / İstanbul, 11 Temmuz () - Jens Stoltenberg, Trump ile yaptığı kahvaltı sorulduğunda “Çok sağlıklı bir kahvaltı ettik, portakal suyu, tost – hepsini de ABD ödedi” diyerek mizahi bir dille ABD Başkanı Donald Trump’a atıfta bulundu.

NATO Genel Sektreteri Stoltenberg, “İki dünya savaşı ve soğuk savaş gösterdi ki, ABD ve Avrupa için ayrı olmaktansa birlikte olmamız daha iyi” diyerek NATO üyelerinin bir arada kalmasının önemine vurgu yaptı ve şunları söyledi:

“Benim ana sorumluluğum 29 NATO üyesini bir arada tutmak. Bunu da ortak bir zemin bularak...

“Trump’ın direkt bir dili var evet, bazen bazı üyelere direk mesajlar gönderiyor.

“Evet, NATO’da masraflar adil bir şekilde dağıtılmıyor.

“ABD yüzde 22’sini ödüyor; ancak, bazı diğer üyelere göre bu daha düşük.

“ABD’nin savunma bütçesi açık ara en fazla ve GSYH’sinin yüzde 3.5’ini savunmaya ayırıyor.

“Anlaşmazlıkların NATO için olumsuz sonuçlarını engellemeye çalışıyorum.

“Evet, şunu anlıyorum, ABD Kanada ve Avrupa Birliği’nin daha fazla harcamasını istiyor.

“Ama bu zaten olmaya başladı ve ABD buna güvenebilir.

“Bunu ABD’yi memnun etmek için yapmıyorlar, kendi güvenlikleri için yapıyorlar.

“Trump başkan olduğundan beri, Avrupa’daki savunma harcamalarımız yüzde 40 arttı.

“Sekiz NATO üyesi GSYH’nin yüzde 2’sini savunmaya ayıracak

“Güçlü bir NATO hem Avrupa hem ABD için iyi.

“NATO’da olmak ABD’nin küresel bir güç olması için iyidir.

“2014’te sadece üç üye GSYH’sinin yüzde 2’si savunma harcamalarına ayırırken bu yıl bu sayı sekize çıkacak.

“Avrupalı ve Kanadalı askerler Kore’den Afganistan

“Binden fazla Kanadalı ve Avrupalı asker Afganistran’da hayatını kaybetti.

“Birlikte durduğumuz sürece güvende kalmaya devam ederiz.

“Savunmada artık birkaç yıl öncesine göre daha fazla işbirliği içindeyiz.

“Transatlantik ticari bağ zayıfladı ama transatlantik savunma bağı güçlendi.

“Fakat bunun devam etmesi için siyasi niyet ve güçlü bir işbirliği, kararlar alınması gerekiyor.

“NATO genel merkezi Paris’teydi fakat sonra Brüksel’e taşındık, çünkü Fransa askeri işbirliğinden çıkmıştı.

“Fakat daha önce de ciddi farklılıkların üstesinden geldik. Ve bunu yine yapabiliriz.

“Bu yüzden tekrar vurguluyorum; ABD, Avrupa ve Kanada için bir arada kalmaları çok daha iyi olacaktır.”