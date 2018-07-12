NATO ZİRVESİ – Stoltenberg: NATO Ukrayna’yı desteklemeye devam edecek

Hilal Sarı / İstanbul, 12 Temmuz () – NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bugün NATO liderlerinin Ukrayna ve Gürcistan liderleriyle gerçekleştirdiği zirve öncesinde NATO’nun Ukrayna’ya olan desteğinin devam edeceğini bir kez daha yineledi.

Brüksel’de gerçekleşen zirvenin ikinci gününde Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroshenko ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında konuşan Stoltenberg, Rusya’nın Kırım’ı ihlal etmesini bir kez daha kınadı, Ukrayna’nın doğusundaki durumun ciddiyetini koruduğunu belirtti ve şu açıklamaları yaptı:

“Başkan Poroshenko, sevgili Petro, sizi tekrar burada NATO Zirvesi’nde görmekten ve NATO liderleriyle görüşmek için zaman ayırmanızdan mutluluk duyuyoruz. Brüksel’e ve NATO Genel Merkezi’ne hoşgeldiniz.

“Bugün Gürcistan Devlet Başkanı Margvelashvili ile Ukrayna ve çevresindeki güvenlik durumunu, savunma reformlarını ve uygulamadaki işbirliklerini görüşeceğiz.

“NATO Ukrayna’nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam etmektedir ve NATO olarak Rusya’nın Kırım’ı ihlal etmesini şiddetle kınıyoruz.

“Doğu Ukrayna’da güvenlik durumu ciddiyetini koruyor ve ateşkes ve insan hakları her gün ihlal ediliyor.

“Minsk Anlaşması hala barışa giden yoldur. Tüm tarafların taahhütlerini yerine getirmesi gerekir. Rusya’nın ayrıca bir sorumluluğu vardır. Rusya Ukrayna’daki askeri birliklerini ve Ukrayna’daki milislere desteğini geri çekmelidir.

“Ukrayna’nın uzun vadeli hedefi NATO ittifakına katılmak. Şimdi reformlara odaklanılmalı ve bu konuda önemli ilerlemeler kaydediyorsunuz.

“Ukrayna’nın Kosova’dan Afganistan’a ve NATO Tepki Gücü’ne olan katkılarına derinden müteşekkiriz.” (Fotoğraflı)