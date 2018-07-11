NATO ZİRVESİ – Stoltenberg: Kuzey Amerika ve Avrupa birlikte daha güçlü

Deniz Kılınç / İstanbul, 11 Temmuz () – NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel’deki zirvenin kapanış konuşmasında, zirvede alınan kararların Kuzey Amerika ve Avrupa’nın birlikte daha güçlü olduğunun bir göstergesi olduğunu söyledi.

Stoltenberg terörizmle mücadele ve ulusal güvenlik kapsamında NATO’nun 29 devlet başkanıyla gerçekleştirilen toplantıda çeşitli kararlar alındığını belirtirtti ve şöyle konuştu:

"NATO’da daha önce birçok tartışma gerçekleştirdik ve birçok fikir ayrılığına tanık olduk fakat asıl önemli olan söz konusu fikir ayrılıklarının üstesinden gelebilmemizdir.

"Bugün aldığımız kararlar bu ittifakı daha da ileriye taşıyor.

"Fikir ayrılıklarımız bizi daha da güçlendiriyor çünkü günün sonunda Kuzey Amerika ve Avrupa birlikte daha güvende.

"NATO hem Kuzey Amerika hem de Avrupa için güven sağlıyor, bu yüzden bugün NATO’nun savunmasını güçlendirecek kararlar aldık.

"Terörizmle olan mücadeleyi arttıracak ve güvenlik yükünü eşit bir şekilde paylaşacağız."

Görüntü Dökümü:

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg kapanış konuşmasını gerçekleştiriyor