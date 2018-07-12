NATO ZİRVESİ – Stoltenberg: Gürcistan NATO üyesi olacak

Hilal Sari / İstanbul, 12 Temmuz () – NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Gürcistan Devlet Başkanı Giorgi Margvelashvili ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında Gürcistan’ın NATO üyesi olacağını duyurdu.

NATO’nun Gürcistan’ın Afganistan’daki misyona devam eden katkılarından dolayı minnettar olduğunu belirten Stoltenberg, tüm NATO üyelerinin Gürcistan’ı üyeliğe hazırlamak için çalışmaya devam edeceğini belirtti ve şöyle konuştu:

“NATO-Gürcistan Komisyonu ilk kez bir araya gelmesinin üzerinden on yıl geçti ve ortaklığımız giderek güçleniyor. NATO’nun Gürcistan ile ilişkisi çok eşsiz ve Gürcistan ittifakın en önemli operasyonel ortaklarından biri ve güvenilir bir dost. Ortaklığımız NATO’yu ve Gürcistan’ı daha güvenli hale getiriyor.

“Gürcistan’ın Avrupa-Atlantik bölgesine ilişkin arzularını tamamen destekliyoruz. Gürcistan NATO üyesi olacak.

“NATO’nun tüm liderleri dün Gürcistan’ı üyeliğe hazırlamak için Gürcistan ile çalışmaya devam edeceklerini teyit etti.

“Temel NATO-Gürcistan Paketi ülkedeki sanayi reformu çabalarını zaten destekliyor.

“Gürcistan’a işbirliğimizi artırmakta olduğumuz stratejik bir bölge olan Karadeniz Bölgesi’ndeki istikrara katkılarından dolayı da teşekkür ediyorum.

“NATO, Abhazya ve Güney Osetya da dahil, Gürcistan’ın uluslararası düzeyde toprak bütünlüğünü destekliyor.

“Son olarak NATO’nun prensipleri doğrultusunda GSYH’nin yüzde 2.0’sini savunmaya harcama hedefi için Gürcistan’ı tebrik ediyoruz. NATO ve Gürcistan arasındaki ilişki her zamankinden daha güçlü.”