NATO ZİRVESİ – NATO/Stoltenberg: Putin konusunda endişelenmeye gerek yok

Hilal Sarı / İstanbul, 11 Temmuz () – NATO Genel Sektreteri Jens Stoltenberg, basının sorularını yanıtladığı söyleşide NATO’daki uzlaşmazlıklar konusunda değerlendirmeler yaptı ve Rusya’ya ilişkin soruları, “İnsanların Vladimir Putin konusunda endişelenmesine gerek yok. Soğuk Savaş’ın en kötü zamanlarında bile Rusya ile işleyen bir iletişimimiz oldu” diyerek yanıtladı.

NATO Genel Sektreteri Stoltenberg “İki dünya savaşı ve soğuk savaş gösterdi ki, ABD ve Avrupa için ayrı olmaktansa birlikte olmamız daha iyi” diyerek NATO üyelerinin bir arada kalmasının önemine vurgu yaptı ve şunları söyledi:

“Soğuk Savaş’ın en kötü zamanlarında bile Rusya ile işleyen bir iletişimimiz oldu.

“NATO birlikte oldukça ve savunmamıza harcamaya devam ettikçe, Rusya ile iletişimimize devam edebiliriz.

“Rusya komşumuz, bir yere gittiği yok ve Rusya ile konuşabilmek zorundayız.

“İnsanların Vladimir Putin konusunda endişelenmesine gerek yok. Evet bazı agresif hamleleri oldu. Fakat konuşmayı bırakmak yanlış, gerilimi azaltmak için Rusya ile iletişimde olmaya devam etmek zorundayız.

“Yanlış hesaplar ve kazalardan kaçınmak için – çünkü bugün geçmişe göre çok daha fazla tatbikat ve askeri egzersiz oluyor – iletişimin çok daha güçlü olması lazım.

“Evet NATO savunma planları ve AB’nin yeni askeri yetkinlikleri arasında bir denge olması gerekiyor.

“Ortak bildirgede zaten buna vurgu yaptık. NATO’nun AB sütununu güçlendirmek iyi olacaktır.

“Brexit sonrasında AB’nin savunma harcamalarının pastadaki payı ciddi şekilde azalmış olacak, fakat zaten Avrupalı liderler de savunma harcamalarını artırmaları gerektiğini düşünüyor. Yani bu yönde doğru adımlar atılıyor.

“Ukrayna için desteğimizi gözden geçireceğiz. Destek paketi ve güven fonu gibi enstrümanlarımız var. Bu zirvede bu konuya özel bir karar alınacağını beklemiyorum ama planlarımız arasında NATO’nun Ukrayna’ya desteği de yer alıyor.

“Tabii ki önceliğimiz Transatlantik bölgesinin güvenliği, fakat küresel risklere karşı da her zaman hazır olmalıyız.

“Çin büyüyor ve NATO olarak Çin ile görüşmelerimiz var. Çin’le siyasi diyaloğun artması için çalışmalarımız var. Fakat tabii NATO’nun herhangi bir küresel riske karşı hazır olması için çalışıyoruz. Amacımız da gerilimleri artırmak değil azaltmak.

“Bence Trump’ın ısrarı sonrasında savunma harcamaları artmaya başladı.

“Ben profesör değilim ya da köşe yazarı değilim, ben NATO’nun genel sekreteriyim, dolayısıyla ana sorumluluğum NATO üyelerini bir arada tutmak.

“En çok savunma harcamalarındaki tartışmalardan endişeliyim. Aslında burda uzlaşmış durumdayız zaten: Savunma harcamalarını artırmalıyız. Fakat üslup konusunda bazı endişelerim oluyor.

“Tüm müttefikler ve Kanada, savunma harcamaların artması konusunda hemfikir.”