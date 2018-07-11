NATO ZİRVESİ – NATO/Stoltenberg: Kuzey Amerika ve Avrupa birlikte daha güçlü (2)

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Deniz Kılınç / İstanbul, 11 Temmuz () – NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel’deki zirvenin kapanış konuşmasında, zirvede alınan kararların Kuzey Amerika ve Avrupa’nın birlikte daha güçlü olduğunun bir göstergesi olduğunu söyledi.

Stoltenberg terörizmle mücadele ve ulusal güvenlik kapsamında NATO’nun 29 devlet başkanıyla gerçekleştirilen toplantıda çeşitli kararlar alındığını belirtirtti. Stoltenberg şöyle konuştu:

“NATO’da daha önce birçok tartışma gerçekleştirdik ve birçok fikir ayrılığına tanık olduk fakat asıl önemli olan söz konusu fikir ayrılıklarının üstesinden gelebilmemizdir. Bugün aldığımız kararlar bu ittifakı daha da ileriye taşıyor. Fikir ayrılıklarımız bizi daha da güçlendiriyor çünkü günün sonunda Kuzey Amerika ve Avrupa birlikte daha güvende.

“NATO hem Kuzey Amerika hem de Avrupa için güven sağlıyor, bu yüzden bugün NATO’nun savunmasını güçlendirecek kararlar aldık. Terörizmle olan mücadeleyi arttıracak ve güvenlik yükünü eşit bir şekilde paylaşacağız.”

Stoltenberg, alınan kararlar kapsamında ise konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Çoğu lider çeşitli NATO görevleri ve girişimleri için katkı sağlayacaklarını belirtti. 2020 yılına kadar bir hazırlık girişiminde karar kıldık ve 30 gün içerisinde kullanılmak üzere 30 adet mekanik savaş araçlarının oluşturulması konusunda anlaştık.

“Bu yönde aldığımız kararlar, doğru yerde ve doğru zamanda, gelişen olaylara karşı doğru bir şekilde yanıt vermemizi sağlayacak.”

Karşılaşılan çoğu anlaşmazlığın barış, kriz ve anlaşmazlık arasındaki çizgiyi bulanıklaştırdığının altını çizen Stoltenberg sözlerine şöyle devam etti:

“NATO uzmanları, siber savunma, karşı propaganda ve enerji güvenliği alanlarında müttefiklerini korumak için hazır bekleyecek. IŞİD ile olan mücadelemizdeki üstünlüğü korumayı hedefliyoruz.

“Bugün Irak yönetiminin talebi üzerine, Irak’ta yeni bir eğitim görevi üzerinde anlaştık ve Kanada da görevin öncülüğünü yapmayı kabul etti. Söz konusu eğitimde çarpışma olmayacak, yalnızca eğitim verilecek. Ayrıca bu kapsamda Irak güçleri için profesyonel askeri okul ve akademi açma kararı aldık.

“Ürdün ve Tunus’ta, söz konusu ülkelerin terörizme karşı verdiği mücadelelerindeki kapasitenin arttırılması için desteklerimizi arttırmaya karar verdik. Karşılaştığımız zorlukları aşmak için daha çok yatırım yapmalı ve savunmada daha güçlü olmalıyız.

“Bu sebeple ulusal savunma bütçemizde daha fazla para olması gerektiğinde fikir birliği sağladık. İyi haber ise birçok ülke bütçelerinden milyon dolarlar keserek ulusal savunmaya katkı sağlıyor. Bütün müttefiklerimiz savunma bütçelerini arttırıyor ve bu yıl, sekiz müttefikimiz 2020’ye kadar Gayri Sayi Yurt İçi Hasıla’larının (GSYH) yüzde 2.0’sini ulusal savunmaya ayırma kararı verdi.”

NATO’nun kapısının her zaman açık kalacağını belirten Stoltenberg, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Geçen ay Atina ve Üsküp arasındaki tarihi anlaşmaya tanık olduk ve iki yönetim arasındaki görüşmelerin sonlanmasınına ardından Makedonya’yı müttefikimizin 30’uncu üyesi olarak davet etmeye karar verdik.

“Bugün aldığımız kararlar Avrupa ve Kuzey Amerika’nın birlikte çalışabileceğini gösteriyor. NATO, yaklaşık bir milyon vatandaşını güvende tutmak için elinden geleni yapıyor.”