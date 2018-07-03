Nasdaq’da 151 yeni şirket işlem görmeye başladı

Deniz Kılınç / İstanbul, 3 Temmuz () – ABD merkezli özel sermayeli borsa Nasdaq, 2018’in ilk altı ayında borsada toplam 151 yeni şirketin işlem görmeye başladığını ve böylece ABD piyasalarında 15 milyar dolar artış oluştuğunu duyurdu.

Borsada işlem görmeye başlayan şirketler arasında 93 adet IPO’nun (Initial Public Offering – ilk Halka Arz) da yer aldığı belirtilirken, yüzde 69 kazanç oranıyla Nasdaq ABD’de IPO alanındaki liderliğini ard arda 18’inci kez uzattı.

Çeşitli endüstri ve ülkelerden birçok şirketin IPO’ları Nasdaq’da işlem görmeye başlarken, sermaye bakımından bu senenin en değerli teknoloji IPO’larından yedisi (iQIYI, GreenSky, Dropbox, DocuSign, Bilibili, Pluralsight and Uxin) Nasdaq’da yer aldı.

Biyoteknoloji ve eczacılık sektörlerinin öncülüğüyle Nasdaq’da toplam 39 sağlık sektörüne ait IPO yer aldı ve yılın ilk yarısında 3.4 milyar dolar değer artışına sebep oldu.

Nasdaq 2017 yılındaki güçlü transferlerini takiben, 2018’in ilk yarısında New York Menkul Kıymetler Borsası’ndan (NYSE) altı şirket Nasdaq’da işlem görmeye başladı ve NYSE’den transferle borsada işlem görmeye başlayan şirketlerin toplam piyasa değerleri 1.2 trilyon doların üzerine çıktı.

Nasdaq Başkanı Nelson Griggs konuyla ilgili şöyle konuştu:

“2018’in ilk yarısında bütün sektörler genelinde güçlü bir seyir gözlemledik ve yüksek performanslı birçok IPO Nasdaq’a katıldı.

“Düşük faiz oranları ve güçlü makroekonomik etkenler, şirketlerin halka açık piyasalara giriş yapmasına yol açtı. Yılın ikinci yarısında da aynı seyiri görmeyi bekliyor ve halka açık şirketler olarak müşterilerimizi desteklemeyi dört gözle bekliyoruz.”