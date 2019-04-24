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Nasdaq gelirini ilk çeyrekte hisse başına yüzde 40 yükseltti

Mahmut Can Emir / İstanbul 24 Nisan () – ABD hisse sendi piyasalarından Nasdaq, açıkladığını 2019 yılının ilk çeyreğine ait kazanç raporuna göre, gelirini 2018 yılının aynı çeyreğine göre yüzde 40 artırarak hisse başına 1.48 dolara...

Nasdaq gelirini ilk çeyrekte hisse başına yüzde 40 yükseltti

Mahmut Can Emir / İstanbul 24 Nisan () – ABD hisse sendi piyasalarından Nasdaq, açıkladığını 2019 yılının ilk çeyreğine ait kazanç raporuna göre, gelirini 2018 yılının aynı çeyreğine göre yüzde 40 artırarak hisse başına 1.48 dolara yükseldi.
Nasdaq’ın açıkladığı ilk çeyrek kazanç verilerine göre, piyasanın gelirleri yıllık yüzde 5.0 düşüşle 634 milyon dolara gerilerken, ticaret dışındaki gelirleri yıllık yüzde 10 yükseldi. Operasyon marjı yüzde 41 düzeyinden yüzde 43 düzeyine yükseldi.
Nasdaq CEO’su Adena Friedman, “Piyasa teknolojileri ve Bilgi Hizmetleri alanlarında gelirlerimizi artırdığımız için memnunum” dedi.
Nasdaq Başkan Yardımcısı ve Finans Bölümü Başkanı Michael Ptasznik, Nasdaq’ın sermayesi ve kaynaklarını yeniden dağıtarak büyüme fırsatlarını değerlendirdiklerini ifade etti.

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