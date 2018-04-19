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Namık Aksel HSBC Türkiye Hazine ve Sermaye Piyasalarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı oldu

İstanbul, 19 Nisan () - HSBC Portföy Yönetimi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanvekili görevlerini yürüten Namık Aksel, HSBC Türkiye Hazine ve Sermaye Piyasalarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. HSBC Türkiye’ye...

Namık Aksel HSBC Türkiye Hazine ve Sermaye Piyasalarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı oldu

İstanbul, 19 Nisan () - HSBC Portföy Yönetimi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanvekili görevlerini yürüten Namık Aksel, HSBC Türkiye Hazine ve Sermaye Piyasalarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.
HSBC Türkiye’ye 2004 yılında katılan Namık Aksel, daha öncesinde Yapı Kredi Bankası Hazine ve Portföy Yönetimi bölümlerinde çalıştı.
Bankacılık sektöründe 25 yıllık tecrübesi bulunan Aksel, 2004 - 2008 yılları arasında HSBC Portföy Yönetimi Yatırım Grup Başkanı olarak, 2008 yılından bu yana ise HSBC Portföy Yönetimi Genel Müdürü olarak görev yaptı.
Aynı zamanda Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ve Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olan Aksel, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezunu oldu ve Harvard Business School’da yüksek lisans yaptı. (Fotoğraflı)

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