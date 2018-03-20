Nakdi krediler yıllık yüzde 16 artışla 2.2 trilyon liraya yükseldi

İstanbul, 20 Mart () – Türkiye genelinde kullandırılan nakdi krediler Ocak 2018 itibariyle bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16 artarak 2 trilyon 219 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi tarafından açıklanan verilere göre:

- Nakdi kredilerin 2 trilyon 106 milyar liralık bölümü bankalar, 49 milyar lirası finansal kiralama şirketleri, 34 milyar lirası finansman şirketleri ve 31 milyar lirası faktoring şirketleri tarafından kullandırıldı.

- Tasfiye olunacak alacaklar Ocak 2018 itibarıyla 70 milyar lira oldu. Tasfiye olunacak alacakların 64.6 milyar lirasının bankalara; 2.9 milyar lirasının finansal kiralama şirketlerine, 1.5 milyar lirasının faktoring şirketlerine ve bir milyar lirasının da finansman şirketlerine ait olduğu belirtildi.

- Tüzel ve gerçek kişi ticari müşterilere kullandırılan ticari krediler 2018 Ocak ayı itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artarak 1 trilyon 683 milyar lira oldu. İmalat sanayi yüzde 25 ile ticari krediler içinde en yüksek paya sahip sektör olurken, bu sektörü yüzde 19 pay ile toptan ve perakende ticaret ve yüzde 13 pay ile inşaat sektörü takip etti.

- Toptan ve perakende ticaret sektörü bir yıl içerisinde yüzde 25 ile en hızlı büyüyen sektör olurken, ticari krediler içinde en yüksek paya sahip imalat sanayine sağlanan krediler ise son bir yıl içerisinde yüzde 12 arttı.

- Ocak 2018 itibarıyla tasfiye olunacak alacak oranı en yüksek sektör; yüzde 4.3 ile toptan ve perakende ticaret sektörü oldu. Bu sektörü yüzde 3.6 ile imalat sektörü takip etti.

TBB tarafından açıklanan bireysel kredi verilerine göre:

- Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından gerçek kişilere kullandırılan bireysel krediler Ocak 2018 ayı itibariyle bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17 oranında artarak 537 milyar lira oldu.

- Bireysel kredilerin yüzde 37’sini konut kredileri, yüzde 17'sini kredi kartları, yüzde 7.0’ını taşıt kredileri ve yüzde 39'unu diğer bireysel krediler oluşturdu.

- Bireysel kredilerde tahsili gecikmiş alacak oranı yüzde 3.3 düzeyinde gerçekleşti.

- Bireysel nitelikli ürünü olan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda 1.8 milyon artarak 30 milyon kişi olurken, ortalama kredi bakiyesi ise 18 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

- Ocak ayında 105 bin kişi ilk defa kredi kartı kullanırken, kredili mevduat hesabı kullanan kişi sayısı 83 bin oldu. 105 bin kişi ise ilk defa konut kredisi kullandı.

- Ocak 2018 dönemi itibarıyla İstanbul’da 186 milyar lira, Ankara’da 51 milyar lira ve İzmir’de 35 milyar lira tutarında bireysel kredi bulunuyor. Şırnak, yüzde 40 ile son 12 ayda bireysel kredi bakiyesi en çok artan il oldu. Kişi başına ortalama bireysel kredi (kredi kartı dahil) toplam bakiyesi en yüksek iller ise sırasıyla, Ankara, Van ve Mersin oldu.