Naci Ağbal Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na atandı

İstanbul, 25 Temmuz () - Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na eski Maliye Bakanı Naci Ağbal atandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararında, "Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na, Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ikinci ve üçüncü maddeleri uyarınca Naci Ağbal atanmıştır" denildi.