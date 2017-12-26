Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Süper Lig'de ilk yarının en'leri!..
Süper Lig'de ilk yarının en'leri!..
Deprem uzmanı Gündoğdu: Taşınmadan önce Gemlik'teki fay için ciddi araştırma yapılmalı
Deprem uzmanı Gündoğdu'den ciddi uyarı
Tuzla'da yoğun koku paniği; kimyasal atık tehlikesi
Tuzlada halk geceyi ayakta geçirdi
Şemdinli'den acı haber: 3 asker Şehit
Şemdinli'den acı haber: 2 asker...

Müyesser Giray AstraZeneca Türkiye Klinik Araştırmalar Müdürü oldu

İstanbul, 26 Aralık () - Eylül 2017'de AstraZeneca Türkiye ailesine katılan Müyesser Giray AstraZeneca Türkiye Klinik Araştırmalar Müdürü görevine getirildi.   Müyesser Giray özellikle solunum, otoimmünite, kardiyovasküler, metabolik hastalıklar...

Müyesser Giray AstraZeneca Türkiye Klinik Araştırmalar Müdürü oldu

İstanbul, 26 Aralık () - Eylül 2017'de AstraZeneca Türkiye ailesine katılan Müyesser Giray AstraZeneca Türkiye Klinik Araştırmalar Müdürü görevine getirildi.  
Müyesser Giray özellikle solunum, otoimmünite, kardiyovasküler, metabolik hastalıklar ve onkoloji alanındaki hastalıkların tedavisine yönelik reçeteli ilaçların keşfi, geliştirilmesi ve kullanıma sunulması alanında faaliyet gösteren AstraZeneca şirketinin Türkiye Klinik Araştırmalar Müdürü oldu.
Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden 2003 yılında mezun olan Giray iş hayatına, 2003 yılında Optimum CRO bünyesinde Klinik Araştırmalar Uzmanı olarak başladı ve aynı şirkette Kalite Müdürü ve Klinik Araştırmalar Proje Müdürü görevlerine terfi etti.
 2006 yılında Pfizer Türkiye'ye geçerek burada bir süre Klinik Araştırma Uzmanlığına devam eden Müyesser Giray, daha sonra Johnson & Johnson Global Klinik Operasyonlar Departmanı'nda sırasıyla Klinik Proje Müdürü, Kalite Müdürü ve Hematoloji & Psikiyatri Klinik Araştırmalar Birim Müdürü görevlerine getirildi. (Fotoğraflı)

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,