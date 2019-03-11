Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dolar 5.44, euro 6.12 ve sterlin 7.08 lirada
Dolar 5.44, euro 6.12 ve...
Patates ithalatında 20 Nisan'a kadar gümrük vergisi sıfırlandı
Patates ithalatında 20 Nisan'a kadar...
Mesut Yılmaz Akciğer kanseri tedavisi görüyor
Mesut Yılmaz Akciğer kanser tedavisi...
İSTANBUL'DA "KIZIL" GÜN BATIMI
İstanbul'da KIZIL gün batımı

‘Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülü’nü Morhipo.com aldı

İSTANBUL, () - Morhipo.com, müşteri memnuniyetini sağlayan markaların belirlendiği ŞikayetVar A.C.E Awards 2019’da online ticaret kategorisinde birincilik ödülünü aldı. Morhipo.com, Şikayetvar.com’un 400 bin kullanıcısı üzerinde gerçekleştirdiği...

‘Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülü’nü Morhipo.com aldı

İSTANBUL, () - Morhipo.com, müşteri memnuniyetini sağlayan markaların belirlendiği ŞikayetVar A.C.E Awards 2019’da online ticaret kategorisinde birincilik ödülünü aldı.

Morhipo.com, Şikayetvar.com’un 400 bin kullanıcısı üzerinde gerçekleştirdiği anketten elde edilen veriler doğrultusunda hazırlanan Müşteri Deneyim Endeksi’ne göre online ticaret kategorisinde müşteri memnuniyetini en iyi sağlayan marka seçildi.

8 Mart’ta düzenlenen törende ŞikayetVar A.C.E (Achievement in CustomerExcellence) Awards 2019 Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülü’nü Morhipo.com Pazarlama ve Müşteri İlişkileri Genel Müdür Yardımcısı Mehtap Alp ve Müşteri Deneyimi Müdürü Hasan Uzmanoğlu aldı.

Koşulsuz müşteri mutluluğu anlayışıyla üyelerine güvenli, hızlı ve kolay alışveriş keyfini yaşatmanınher zaman en önemli öncelikleri olduğunu söyleyen Morhipo.com Genel Müdürü Şule Kuban, “Bizim temel değerimiz müşteri mutluluğu. Müşterilerimizin bize tüm kanallardan ulaşabileceği, her an yanında olabileceğimiz uygulamaları hayata geçiriyoruz. Onların hareketlerini bireysel bazda takip etmek yerine, pek çok kanaldan elde ettiğimiz verilerle genel alışveriş eğilimlerini saptıyor, onlar için alışveriş deneyimini mükemmel hale getirmek için çalışıyoruz. Geçtiğimiz günlerde hayata geçirdiğimiz morpass uygulamamızla bu memnuniyeti daha da artırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328