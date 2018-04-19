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Mustafa Şenocak yeniden İDMİB Başkanı oldu

İstanbul, 19 Nisan () - İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği’nde (İDMİB) bir önceki dönem de başkanlık görevini üstlenen Mustafa Şenocak, bir dönem daha başkanlık yapacak. İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları...

Mustafa Şenocak yeniden İDMİB Başkanı oldu

İstanbul, 19 Nisan () - İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği’nde (İDMİB) bir önceki dönem de başkanlık görevini üstlenen Mustafa Şenocak, bir dönem daha başkanlık yapacak.
İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği’nde (İDMİB) tek liste ile gerçekleşen olağan genel kurulunda geçtiğimiz dönem dört sene başkanlık görevini yürüten Mustafa Şenocak yeniden başkan oldu.
Genel kurulun açılışında konuşan İDMİB başkanı Mustafa Şenocak, güzel bir yönetim oluşturduklarını ve yönetimdeki herkesin tecrübe sahibi ve göreve hazır kişilerden oluştuğunu kaydetti. Konuşmasında seçime tek liste gidilmiş olmasına vurgu yapan Şenocak “Bugün olağan genel kurulumuza hep birlikte birlik olarak giriyoruz. Sadece 2017 yılında dünyanın farklı bölgelerinden 186 ülkeye, 1.5 milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştirerek ülkemiz ekonomisine çok ciddi bir katkı sağladık. 2017 yılında gerçekleştirdiğimiz bu 1.5 milyar dolarlık ihracat ile bir önceki yıla göre de yüzde 9.0’lık bir büyüme yakaladık. Göreve geldiğimiz yeni dönemde mevcut ihracat pazarlarımızdaki payımızı artırmaya devam ederken yeni pazarlara yönelmeyi de sürdüreceğiz. Hep birlikte çok çalışarak Birliğimiz için konulan 2023 hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.

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