Mustafa Selçuk Çevik : Türk taşını dünyaya tanıtmamız lazım

ANKARA, () - İMİB Başkan Adayı Mustafa Selçuk Çevik, birlik üyelerine seslenerek, "Sorun değil çözümlerle geliyoruz. Artık 'birlik'te çalışma zamanı" dedi. Mermer ve maden ihracatı yapan birliklerin birlikte hareket etmesi gerektiğine vurgu yapan Çevik, "Türk taşı dünyanın her yerinde, dünyaca ünlü isimlerin evine giriyor. Markalaşmamız, Türk taşını dünyaya tanıtmamız lazım. Mermer lobisi kurmamız gerekiyor. Bu projelere odaklanacağız" diye konuştu.

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkan Adayı Mustafa Selçuk Çevik, Türk taşını, Türk mermerini markalaştırmak istediklerini söyledi. Birlik üyelerine de seslenen Çevik, "Biz birilerine taş atarak değil, taşın suyunu çıkararak ekmeğimizi kazanmalıyız. Sorun çıkararak değil çözümlerle geliyoruz. Artık 'birlik'te çalışma zamanı. Beraber başaracağız" dedi. Mermer ve maden ihracatı yapan birliklerin birlikte hareket etmesi gerektiğine vurgu yapan Çevik, "Birlik sağlamamız gerekiyor.Türk taşı dünyanın her yerinde, dünyaca ünlü isimlerin evine giriyor. Markalaşmamız, Türk taşını dünyaya tanıtmamız lazım. Mermer lobisi kurmamız gerekiyor. Bu projelere odaklanacağız" şeklinde konuştu.

'MERMER VE MADEN İHRACATI YAPAN BİRLİKLER BİRLİKTE HAREKET ETMELİ'

Metalik madenlerin çoğunun Çin pazarına satıldığı bilgisini veren Çevik, şöyle devam etti: "Çünkü bunu işlemeye uygun fabrikalar var. Bizim işlenmiş konusuna yoğunlaşmamız lazım. Taşımızı ne kadar fazla tanıtırsak o kadar fazla yere ulaşabiliriz. İşlenmiş mermer ihracatımız 2 yıl içinde 2 milyar dolardan aşağı olmamalı. Buna hiçbir engelimiz yok. Sadece pazarlamada biraz zayıfız. Mermer ve maden ihracatı yapan birlikler birlikte hareket etmeli."

'YURT DIŞINDA BELGESELLERİ ÇEKEREK TANITIM YAPACAĞIZ'

Amerika'da 100'den fazla Türk firması olduğunu söyleyen Çevik, hepsinin birbirinin ayağına basarak fiyat kırdığını belirtti. Türk taşı markasını öne çıkarak, önce katma değeri yükseltmek gerektiğinin altını çizen Çevik, "Bizim taşımız, Sylvester Stallone'nin evinde, Shaquille O'neal'in bahçesinde, Celine Dion'un havuzunun etrafında var. Celine Dion'un havuzunun etrafındaki taşlar Denizli'den, Shaquille O'neal'in bahçesinde bulunan taşlar Sivas'ta giden travertenler. Ama biz bunu pazarlayamıyoruz. Onların Türk mermeri, Türk taşı olduğunu anlatamıyoruz. Bizim öncelikle bir mermer lobisi kurarak, yurtdışında, Amerika'da belgeseller çekerek tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'MİLANO TASARIM HAFTASINDA BULUNMAMIZ GEREKİYOR'

İtalya'da 100'e yakan taş çıktığını, Türkiye'de ise 660 çeşit mermer çıktığına dikkat çeken Çevik, Burdur'un İtalya'dan daha zengin olduğunu aktardı. Buna rağmen Türk taşını tanıyan mimarın çok az olduğunu vurgulayan Çevik, şunları söyledi: "Sadece fiyatından dolayı bizi tercih ediyorlar. Bizim daha çok tasarımla, inovasyonla öne çıkmamız gerekiyor. Milano tasarım haftası var. Bizim oralarda bulunmamız gerekiyor. Dünyadaki tüm mimarlar orada. Mermer firmalarımız oraya gitmiyorlar. İhracatçı birlikleri olarak sadece fuar şirketleri gibi hareket ediyoruz. Bizim mimarlara ve projelere direkt olarak üretici ve alıcıyı buluşturacak etkinlikler yapmamız gerekiyor."

YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ KURACAK

Türkiye'de madencilik sektörünün sorunlarla karşılaştığını vurgulayan Çevik, “İçinde hukukçuların, tarihçilerin, çevre mühendislerinin de olacağı Maden Yatırım Danışma Konseyi oluşturma hedefindeyiz. Kamu ile ortak çalışacak, sorunları hızla çözecek bir konsey olacak. Ayrıca Türkiye'de görev yapan büyükelçileri, konsolosları, ticari ataşelerini madenlerimize, ocaklarımıza davet edeceğizö diye konuştu.

6 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT HEDEFLENİYOR

Geçen yılı ihracatta 4.69 milyar dolar ile kapattıklarını belirten Çevik, ham işlenmiş olarak 2 milyar dolar mermer, doğal taş, 2.6 milyar dolar da mineral ihracatı yaptıklarını kaydetti. Bir önceki yıla göre yüzde 24'lük bir artış sağladıklarına değinen Çevik, "Büyümenin sürdürülebilir olduğunu düşünüyoruz. 2018 yılında da yüzde 25'lik bir artışla yaklaşık 6 milyar dolarlık ihracat hedefimiz var" dedi.

500 BİN KİŞİ EKMEK YİYOR

Yaklaşık 4,7 milyar dolarlık ihracat yapan, 3 bine yakın ocak ve tesisten 500 bin kişinin ekmek yediği sektörün dünyada ilk 3'te geldiğini aktaran Çevik, "Biz sürekli ABD veya İtalya'yı örnek alıyoruz. Oysa birinin ayak izlerini takip ederek kimsenin önüne geçemeyiz. Türkiye rol model olmalı. Taşı toprağı altın değerinde bir ülke. Eksiğimiz markalaşmak. İşte bunu gerçekleştirmek için hedeflerimiz var. Beyaz Saray'da Türk taşı, mermeri kullanılmış. Hollywood yıldızlarının evleri, havuzları Türk taşlarıyla donatılmış ancak bunu duyuramıyoruz. Önceliğimiz Türk taşına kimlik kazandırmak. Dünyaca ünlü mimarların ofislerine kataloglarla gideceğiz. Dünyaca ünlü mimarlık fakültelerinin, maden mühendisliği bölümlerinin kütüphanelerine işte bu kimliğimizi yansıtacağız" diye konuştu.

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