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Mustafa Koç gelir vergisi rekortmenleri arasında 5. sırada

İstanbul, 28 Şubat () - Koç Holding eski Yönetim Kurulu Başkanı, geçen yıl geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Mustafa Koç, 2105 dönemine ilişkin vergi rekortmenleri arasında beşinci oldu. Gelir İdaresi Baaşkanlığı'ndan yapılan...

Mustafa Koç gelir vergisi rekortmenleri arasında 5. sırada

İstanbul, 28 Şubat () - Koç Holding eski Yönetim Kurulu Başkanı, geçen yıl geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Mustafa Koç, 2105 dönemine ilişkin vergi rekortmenleri arasında beşinci oldu.
Gelir İdaresi Baaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre rekortmenler arasında ilk sırayı 45.16 milyon lira vergi ile Semahat Sevim Arsel aldı.
Arsel'i 44.33 milyon lira ile Rahmi Koç, 35.85 milyan lira ile Şarik Taraa, 27.34 milyon lira ile Suna Kıraç ve 25.97 milyon lira ile Mustafa Koç izledi.
Ömer Koç 21.03 milyon lira 7. ve Ferit Şahenk de 21.02 milyon lira 8. sırada yer aldılar. Sıralamada 6., 9. ve 10. olan mükelleflerin istekleri üzerine adları açıklanmadı. (Tablo)

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