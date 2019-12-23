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Musk: Eğer Tesla, SpaceX iflas ederse, ben de iflas ederim
Tesla CEO’su Elon Musk, sahip olduğu şirketlerin batması durumunda kendisinin de iflas edeceğini söyledi. Musk, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Wikipedia sayfasındaki tanımı eleştirerek, sayfasında yer alan “yatırımcı”...
EKONOMİ 23.12.2019, 14:45
Tesla CEO’su Elon Musk, sahip olduğu şirketlerin batması durumunda kendisinin de iflas edeceğini söyledi.
Musk, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Wikipedia sayfasındaki tanımı eleştirerek, sayfasında yer alan “yatırımcı” tanımının kaldırılması gerektiğini belirtti. Musk, şunları yazdı:
“Yıllar sonra ilk kez Wikipedia sayfama baktım. Oldukça çılgın! Bu arada, birileri ‘yatırımcı’ kelimesini kaldırabilir mi? Ben neredeyse hiç yatırım yapmıyorum. Eğer Tesla ve SpaceX iflas ederse ben de iflas ederim, olması gerektiği gibi.”
Musk’ın söz konusu paylaşımı sonrası Wikipedia sayfasının düzenlendiği ve “yatırımcı” tanımının kaldırıldığı görüldü.
Mevcut şartlarda Tesla hisse fiyatlarında Kasım ayından bu yana görülen artışa paralel olarak şirketin iflas etmesi pek olası görünmüyor. Tesla hisseleri, Cuma günü kapanışta yüzde 0.38 artarak 405.59 dolara yükselmiş ve Musk’ın şirketi özelleştirmeyi “değerlendireceği” hisse başına 420 dolar düzeyine yaklaşmıştı.
Musk, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Wikipedia sayfasındaki tanımı eleştirerek, sayfasında yer alan “yatırımcı” tanımının kaldırılması gerektiğini belirtti. Musk, şunları yazdı:
“Yıllar sonra ilk kez Wikipedia sayfama baktım. Oldukça çılgın! Bu arada, birileri ‘yatırımcı’ kelimesini kaldırabilir mi? Ben neredeyse hiç yatırım yapmıyorum. Eğer Tesla ve SpaceX iflas ederse ben de iflas ederim, olması gerektiği gibi.”
Musk’ın söz konusu paylaşımı sonrası Wikipedia sayfasının düzenlendiği ve “yatırımcı” tanımının kaldırıldığı görüldü.
Mevcut şartlarda Tesla hisse fiyatlarında Kasım ayından bu yana görülen artışa paralel olarak şirketin iflas etmesi pek olası görünmüyor. Tesla hisseleri, Cuma günü kapanışta yüzde 0.38 artarak 405.59 dolara yükselmiş ve Musk’ın şirketi özelleştirmeyi “değerlendireceği” hisse başına 420 dolar düzeyine yaklaşmıştı.
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